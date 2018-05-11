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05:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два поселения в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах хотят расселить до холодов

Законопроекты о расселении посёлка Маракан Бодайбинского района и села Чуя Мамско-Чуйского района планируется принять на ближайших сессиях Законодательного собрания Иркутской области, чтобы люди могли переехать до холодов. Об этом стало известно10 мая 2018 года на заседании комитете ЗС по здравоохранению и социальной защите.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, в Маракане живут 293 человека. По законопроекту предусматривается выплата 715 тыс. рублей на одного человека для покупки нового жилья, финансирование пойдёт из областного бюджета и от ООО «УК Полюс». Общие расходы составят 209 млн 600 тыс. рублей. Владимир Родионов говорит, что расселить посёлок нужно в скором времени, потому что котельная в Маракане требует ремонта, её к следующему отопительному сезону не готовят, в районах Крайнего Севера он начинается в конце августа. Но есть проблема, которая может затормозить реализацию закона: 18 жителей выступают против закрытия посёлка.

Село Чуя находится в 210 км от районного центра Мама и в 20 км от границы с Якутией. Ближайший магазин, больница и школа находится на территории соседней республики, граница проходит в 20 км от села. В посёлке зарегистрировано 29 человек, все готовы к расселению. Затраты составят 20 млн 745 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко сказал, что сроки переселения нужно максимально ускорить, потому что люди не смогут заниматься переездом при минусовых температурах.

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