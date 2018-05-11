Два поселения в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах хотят расселить до холодов

По словам министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова, в Маракане живут 293 человека. По законопроекту предусматривается выплата 715 тыс. рублей на одного человека для покупки нового жилья, финансирование пойдёт из областного бюджета и от ООО «УК Полюс». Общие расходы составят 209 млн 600 тыс. рублей. Владимир Родионов говорит, что расселить посёлок нужно в скором времени, потому что котельная в Маракане требует ремонта, её к следующему отопительному сезону не готовят, в районах Крайнего Севера он начинается в конце августа. Но есть проблема, которая может затормозить реализацию закона: 18 жителей выступают против закрытия посёлка.