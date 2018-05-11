Последствия трагедии в «Зимней вишне»: во Владивостоке закрыт ещё один ТЦ
Деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
Деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.
Во Владивостоке суд приостановил деятельность торгового центра «Дазэл». В помещении выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В ходе проверки ТЦ «Дазэл» (улица Дальзаводская, 4) прокуратура Владивостока выявила существенные нарушения закона в противопожарной сфере. В том числе, на нескольких этажах здания отсутствовала автоматическая установка системы пожаротушения, на пятом этаже фиксировались перебои с включением нужной системы пожаротушения, эвакуационные пути не оснащены световой табличкой «Выход», не установлены ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов.
Также на момент проверки в помещениях пожарного поста производилась эксплуатация электроприборов с повреждением изоляции питающего провода, и другие нарушения.
По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.
Проверки организованы после трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. В связи с проверками, во Владивостоке уже закрыты торговый центр «Счастливое детство» и кинотеатр New Wave Cinema, который попытался заработать без разрешения. В городе Артёме был закрыт семейный центр «Кругозор».
Напомним, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации органы прокуратуры края с привлечением специалистов регионального управления МЧС России, специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.
В рамках надзорных мероприятий особое внимание проверяющих уделяется исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, использованию надлежащих систем противодымной защиты, исправности эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и так далее.
В целом по итогам надзорных мероприятий в деятельности объектов торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей выявлено порядка 1 тыс. нарушений закона. В ряде случаев в суды направлены исковые заявления. При этом по 15 из них в качестве обеспечительных мер прокурорами уже заявлены ходатайства о приостановлении деятельности объектов, в которых выявлены существенные нарушения закона.