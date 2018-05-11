Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Медведев сказал про увеличение пенсионного возраста
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
32На Красной площади прошел Парад Победы
06:13 (мск), источник: VLADNEWS

Последствия трагедии в «Зимней вишне»: во Владивостоке закрыт ещё один ТЦ

Деятельность торгового центра приостановлена до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке суд приостановил деятельность торгового центра «Дазэл». В помещении выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В ходе проверки ТЦ «Дазэл» (улица Дальзаводская, 4) прокуратура Владивостока выявила существенные нарушения закона в противопожарной сфере. В том числе, на нескольких этажах здания отсутствовала автоматическая установка системы пожаротушения, на пятом этаже фиксировались перебои с включением нужной системы пожаротушения, эвакуационные пути не оснащены световой табличкой «Выход», не установлены ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов.

Также на момент проверки в помещениях пожарного поста производилась эксплуатация электроприборов с повреждением изоляции питающего провода, и другие нарушения.

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Деятельность объекта приостановлена до устранения нарушений.

Проверки организованы после трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. В связи с проверками, во Владивостоке уже закрыты торговый центр «Счастливое детство» и кинотеатр New Wave Cinema, который попытался заработать без разрешения. В городе Артёме был закрыт семейный центр «Кругозор».

Напомним, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации органы прокуратуры края с привлечением специалистов регионального управления МЧС России, специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.

В рамках надзорных мероприятий особое внимание проверяющих уделяется исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, использованию надлежащих систем противодымной защиты, исправности эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и так далее.

Прежде всего, проверке подверглись торговые комплексы, в том числе имеющие развлекательные центры, большинство которых расположено на территориях крупных городов края — Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Практически на всех объектах данной категории (их проверено свыше 100) прокурорами фиксировались нарушения.

В целом по итогам надзорных мероприятий в деятельности объектов торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей выявлено порядка 1 тыс. нарушений закона. В ряде случаев в суды направлены исковые заявления. При этом по 15 из них в качестве обеспечительных мер прокурорами уже заявлены ходатайства о приостановлении деятельности объектов, в которых выявлены существенные нарушения закона.

Все новости региона
 Провоз наркотиков через границу в Приморье обернулся тюрьмой для иностр...
Сезон горящих бань официально открыт в Приморье ...
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
«Победа» отменила рейсы в Бордо из-за проблем со стороны Франции
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь