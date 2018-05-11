Последствия трагедии в «Зимней вишне»: во Владивостоке закрыт ещё один ТЦ

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке суд приостановил деятельность торгового центра «Дазэл». В помещении выявлены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

В ходе проверки ТЦ «Дазэл» (улица Дальзаводская, 4) прокуратура Владивостока выявила существенные нарушения закона в противопожарной сфере. В том числе, на нескольких этажах здания отсутствовала автоматическая установка системы пожаротушения, на пятом этаже фиксировались перебои с включением нужной системы пожаротушения, эвакуационные пути не оснащены световой табличкой «Выход», не установлены ручные пожарные извещатели у эвакуационных выходов.

Также на момент проверки в помещениях пожарного поста производилась эксплуатация электроприборов с повреждением изоляции питающего провода, и другие нарушения.

По результатам проверки в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность данного объекта, возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Деятельность объекта приостановлена до устранения нарушений.

Проверки организованы после трагедии в ТРЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове. В связи с проверками, во Владивостоке уже закрыты торговый центр «Счастливое детство» и кинотеатр New Wave Cinema, который попытался заработать без разрешения. В городе Артёме был закрыт семейный центр «Кругозор».

Напомним, во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации органы прокуратуры края с привлечением специалистов регионального управления МЧС России, специалистов Дальневосточного управления Ростехнадзора проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей.

В рамках надзорных мероприятий особое внимание проверяющих уделяется исправности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, использованию надлежащих систем противодымной защиты, исправности эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения и так далее.

Прежде всего, проверке подверглись торговые комплексы, в том числе имеющие развлекательные центры, большинство которых расположено на территориях крупных городов края — Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск. Практически на всех объектах данной категории (их проверено свыше 100) прокурорами фиксировались нарушения.