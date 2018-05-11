В Канске временно закрыли семь лесопилок

В Канске инспекторы Минэкологии Красноярского края провели рейд по лесопильным производствам. Предприятия были выбраны не случайно — бизнесмены не предоставили во время отчеты по хранению и утилизации отходов.

Проверка показала, что бизнесмены незаконно складировали на своих площадях отходы лесопиления. Кроме того, эти производства располагаются вблизи жилых домов. Специалисты временно приостановили работу семи лесопилок.

«Канск находится на особом контроле в Минэкологии края. К предприятиям, не соблюдающим природоохранное законодательство, будут применены самые жесткие меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Проверки продолжатся уже в усиленном режиме. С этой целью мы дооснастили территориальный отдел экологического надзора в Канске. Специалисты получили автомобиль для более оперативного реагирования на сигналы о нарушении природоохранного законодательства», — сказал заместитель министра, начальник отдела государственного экологического надзора Юлия Гуменюк.

Напомним, лесопилка «Синь-И» стала причиной появления пожаров в Канске 24 мая прошлого года. Тогда огонь уничтожил 78 домов. В пожаре погибли два человека.