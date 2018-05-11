Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
5-летний сын Рудковской и Плющенко копит на квартиру
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Эксперт: Асад ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"
Медведев сказал об увеличении пенсионного возраста
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею
«Манчестер Юнайтед» гарантировал себе второе место в АПЛ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
06:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Десять тонн небезопасных орехов задержали в Новосибирской области

Везли их из Казахстана для продажи в Красноярске и Чите.

Очередное задержание крупного груза без необходимых документов произошло на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» в Новосибирской области. В этот раз в поле зрения специалистов регионального Россельхознадзора оказались грецкие орехи и арахис.

— 10,2 тонны грецких орехов в скорлупе и 165 килограмм нелущеного арахиса задержали инспекторы. Груз перевозили автомобильным транспортом из Республики Кыргызстан. Продать орехи планировали на рынках Красноярска и Читы, — рассказывают в пресс-службе новосибирского управления Россельхознадзора.

У перевозчика не оказалось необходимого фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. В результате ввоз орехов был запрещен, груз вернули отправителям в Республику Кыргызстан.

Все новости региона
 Юля Самойлова расплакалась, узнав о своём невыходе в финал «Евровидения»
В Московском зоопарке родились японский макак, кудрявый пеликан и росомаха
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
«Победа» отменила рейсы в Бордо из-за проблем со стороны Франции
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь