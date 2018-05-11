Десять тонн небезопасных орехов задержали в Новосибирской области
Везли их из Казахстана для продажи в Красноярске и Чите.
Везли их из Казахстана для продажи в Красноярске и Чите.
Очередное задержание крупного груза без необходимых документов произошло на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» в Новосибирской области. В этот раз в поле зрения специалистов регионального Россельхознадзора оказались грецкие орехи и арахис.
— 10,2 тонны грецких орехов в скорлупе и 165 килограмм нелущеного арахиса задержали инспекторы. Груз перевозили автомобильным транспортом из Республики Кыргызстан. Продать орехи планировали на рынках Красноярска и Читы, — рассказывают в
У перевозчика не оказалось необходимого фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции. В результате ввоз орехов был запрещен, груз вернули отправителям в Республику Кыргызстан.