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08:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские власти выставили на торги «дьявольский» лот

Просят немного.

Фонд имущества Свердловской области выставил на продажу земельный участок, площадь которого вызывает стойкие ассоциации с фильмом ужасов «Омен»: ровно 666 квадратных метров. Как известно, это число в Библии считается «числом Зверя» и предвещает пришествие Антихриста. Информация о торгах размещена на официальном веб-портале мэрии Екатеринбурга, передает «Уралинформбюро».

Аукцион назначен на 31 мая. Согласно приложенной документации, «дьявольский» участок расположен в поселке Мичуринском и предназначен для индивидуального жилищного строительства. Стартовая цена лота составляет 1,64 миллиона рублей.

В условиях аукциона особо прописано, что строение, которое покупатель возведет на этой земле, не должно превышать 3 этажей и занимать не более 20% общей площади участка. Главным фасадом оно обязательно должно выходить на улицу Майскую.

Кроме того, покупателю запрещено сносить и пересаживать деревья и кустарники, растущие на участке, без отдельного постановления администрации Екатеринбурга. При этом собственник должен будет заплатить компенсацию за ущерб, причиненный зеленым насаждениям.

Это не единственный лот данного аукциона. Вместе с ним на торги выставлены еще четыре участка для ИЖС: на улице Овощной (поселок Исток), на улице Мраморской (Уктус), в селе Верхнемакарово и поселке Березит. В последних трех случаях речь идет об аренде сроком на 20 лет. Кроме того, организаторы аукциона надеются найти арендатора для участка в поселке Пески на южном берегу озера Шарташ. Разрешенный вид использования — земли рекреации. Лакомый кусок прибрежной территории площадью 518 «квадратов» сдается в аренду сроком на 4 года 11 месяцев.

Следует напомнить, что поселок Пески расположен на территории Шарташского лесопарка, который до 2020 года ожидает масштабное преобразование в рекреационно-оздоровительный кластер со спортивными и прогулочными зонами, экологической тропой, детскими игровыми площадками, парковками, пунктами проката спортивного инвентаря и благоустроенными пляжами.

Ряд участков парка будут выделены в особую историко-археологическую зону. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в нее попадут стоянки первобытного человека и останки так называемого «Александровского рва» — незавершенного гидротехнического сооружения начала XIX века.

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