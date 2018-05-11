Цены на бензин в Башкирии продолжают расти

Статистики мониторили ситуацию с мая прошлого года по май 2018 года.

Цены на дизельное топливо показали самый высокий рост. В среднем 1 литр дизеля сейчас стоит 41,52 рублей. Это на 8,5% выше в сравнении с уровнем цен 10 мая 2017 года.