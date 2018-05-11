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08:05 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Цены на бензин в Башкирии продолжают расти

Стоимость 1 литра бензина АИ-92 выросла за год до 38,55 рублей (+7,1%), АИ-95 — до 41,23 рублей (+5,4%). Об этом говорится в отчете, опубликованном Башстатом.

Статистики мониторили ситуацию с мая прошлого года по май 2018 года.
Цены на дизельное топливо показали самый высокий рост. В среднем 1 литр дизеля сейчас стоит 41,52 рублей. Это на 8,5% выше в сравнении с уровнем цен 10 мая 2017 года.

Ранее ГорОбзор.ру сообщал, что по состоянию на 20 апреля текущего года цена АИ-92 составила 37,95 рублей, АИ-95 — 40,63 рублей. Стоимость дизельного топлива составляла в среднем 40,92 рублей за 1 литр. Таким образом, повышение за последние две недели составило в среднем 0,6 рублей.

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