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08:04 (мск), источник: АиФ Уфа

Жителей Уфы ждут массовые отключения воды на следующей неделе

Об этом сообщает «Уфаводоканал».

По информации «Уфаводоканала», в период с 14 по 17 мая в разных районах города произойдёт плановые отключения водоснабжения в связи с ремонтными работами.

В Калининском районе 14 мая с 10:00 до 20:00 горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

  • ул. Интернациональная, 65, 65/1, 67, 206, 20, 20а;.
  • ул. Нежинская, 42а;.
  • ул. Победы, 3/1, 3/2;.
  • Ул. Индустриальное шоссе, 1.

В Калининском и Орджоникидзевском районах с 10:00 15 мая до 09:00 16 мая холодную воду отключат у жителей домов:

  • ул. Кольцевая, 154, 156, 156а, 158а, 160, 169, 169а, 169б, 171, 173, 173/1, 175;.
  • ул. Машиностроителей, 21;.
  • ул. Коммунаров, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27;.
  • ул. Черниковская, 41а, 43.

Также 15 мая в Орджоникидзевском районе с 11:00 до 18:00 без холодной воды останутся горожане, проживающие на ул. Блюхера, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20/1, 22, 24.

В Орджоникидзевском районе 16 мая с 11:00 до 19:00 горячую и холодную воду отключат:

  • ул. Блюхера, 15, 15/1, 17, 28, 32, 32/1, 36;.
  • бульвар Славы, 4, 6, 8;.
  • проспект Октября, 121/1а.

В Калининском и Орджоникидзевском районах 17 мая с 10: до 22:00 горячее и холодное водоснабжение отключат по адресам:

  • ул. Первомайская, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45;.
  • ул. Победы, 16, 18;.
  • ул. Маяковского, 24;.
  • ул. Архитектурная, 1, 3, 5, 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24;.
  • ул. Ульяновых, 36;.
  • ул. Маяковского, 21.
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