Жителей Уфы ждут массовые отключения воды на следующей неделе

По информации «Уфаводоканала», в период с 14 по 17 мая в разных районах города произойдёт плановые отключения водоснабжения в связи с ремонтными работами.

В Калининском районе 14 мая с 10:00 до 20:00 горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Интернациональная, 65, 65/1, 67, 206, 20, 20а;.

ул. Нежинская, 42а;.

ул. Победы, 3/1, 3/2;.

Ул. Индустриальное шоссе, 1.

В Калининском и Орджоникидзевском районах с 10:00 15 мая до 09:00 16 мая холодную воду отключат у жителей домов:

ул. Кольцевая, 154, 156, 156а, 158а, 160, 169, 169а, 169б, 171, 173, 173/1, 175;.

ул. Машиностроителей, 21;.

ул. Коммунаров, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27;.

ул. Черниковская, 41а, 43.

Также 15 мая в Орджоникидзевском районе с 11:00 до 18:00 без холодной воды останутся горожане, проживающие на ул. Блюхера, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20/1, 22, 24.

В Орджоникидзевском районе 16 мая с 11:00 до 19:00 горячую и холодную воду отключат:

ул. Блюхера, 15, 15/1, 17, 28, 32, 32/1, 36;.

бульвар Славы, 4, 6, 8;.

проспект Октября, 121/1а.

В Калининском и Орджоникидзевском районах 17 мая с 10: до 22:00 горячее и холодное водоснабжение отключат по адресам: