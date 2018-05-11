Жителей Уфы ждут массовые отключения воды на следующей неделе
Об этом сообщает «Уфаводоканал».
Об этом сообщает «Уфаводоканал».
По информации «Уфаводоканала», в период с 14 по 17 мая в разных районах города произойдёт плановые отключения водоснабжения в связи с ремонтными работами.
В Калининском районе 14 мая с 10:00 до 20:00 горячую и холодную воду отключат по следующим адресам:
В Калининском и Орджоникидзевском районах с 10:00 15 мая до 09:00 16 мая холодную воду отключат у жителей домов:
Также 15 мая в Орджоникидзевском районе с 11:00 до 18:00 без холодной воды останутся горожане, проживающие на ул. Блюхера, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20/1, 22, 24.
В Орджоникидзевском районе 16 мая с 11:00 до 19:00 горячую и холодную воду отключат:
В Калининском и Орджоникидзевском районах 17 мая с 10: до 22:00 горячее и холодное водоснабжение отключат по адресам: