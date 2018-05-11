Волгоградские дорожники начали ремонтировать улицу Богунскую

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, общая протяженность ремонтируемого участка — более 1,7 километра. На улице пока работает фрезеровальная машина с шириной захвата два метра и несколько грузовиков. Фрезерование идет на участке от улицы Поддубного до Араратской.

Отметим, что процесс восстановления асфальта тщательно контролируется. На этапе укладки нового слоя асфальтобетона дорожники проведут пробы материалов, а затем, когда покрытие уложат, проведут еще одну пробу — качества уже уложенного слоя.