С 15 мая в Челябинске начнется 1 этап опрессовки
Максимальный срок отключения горячей воды составит две недели.
Максимальный срок отключения горячей воды составит две недели.
С 15 по 29 мая в Челябинске пройдет первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовки), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены», — собщили в АО «УТСК».
Там отметили, что в период подготовки к отопительному сезону 2018/2019 гидравлические испытания будут проведены в шесть этапов.
Напомним, максимальный срок отключения составит две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.