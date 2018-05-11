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09:38 (мск), источник: dostup1.ru

С 15 мая в Челябинске начнется 1 этап опрессовки

Максимальный срок отключения горячей воды составит две недели.

С 15 по 29 мая в Челябинске пройдет первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовки), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Данный метод обследования позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Повреждения, обнаруженные в ходе проведения гидравлических испытаний, будут устранены», — собщили в АО «УТСК».

Там отметили, что в период подготовки к отопительному сезону 2018/2019 гидравлические испытания будут проведены в шесть этапов.

Напомним, максимальный срок отключения составит две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

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