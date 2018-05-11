Майский указ Путина «с перевыполнением» обойдется Южному Уралу в 80 млрд рублей

Заявленная планка выше, нежели намечено в майском указе президента, который поручил губернаторам, мэрам и профильным ведомствам снизить вредные выбросы в 12 российских городах к 2024 году на 20%. Об этом сегодня заявил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Челябинской области Виталий Курятников, передает корреспондент Накануне.RU.

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Сам Курятников по просьбе журналистов оценил стоимость мероприятий по заявленной планке снижения вредных выбросов на 30% в сумму порядка 80 млрд руб. Часть данной суммы должна будет заложена в региональном и местных бюджетах, львиная доля — средства самих предприятий-загрязнителей. Впрочем, пока глава южноуральского Росприроднадзора затруднился назвать конкретные сроки на формирование бюджетов программы, исполнителей и привлекаемые ресурсы, кроме собственно возглавляемого им ведомства и чиновников южноуральского Минэкологии. Ведомство, кстати, фактически остается без руководителя с января, когда в отставку с поста министра подала Ирина Гладкова, нынешний и.о. министра Яна Куприкова — фигура временная и техническая.

Для минэкологии, ключевого ведомства, которое должно будет совместно с Росприроднадзором и прочими профильными федеральными структурами организовать и проконтролировать снижение тех самых вредных выбросов на 30%, подобрали министра в администрации губернатора Бориса Дубровского. Однако проблема сейчас заключается в другом: человек на данном посту в регионе обязательно должен быть согласован в московском ведомстве, а оно само находится в стадии переформатирования в связи с отставкой кабинета министров и формированием нового правительства. Так что в лучшем случае новый министр экологии Челябинской области сможет приступить к выполнению своих обязанностей лишь в июне, скорее всего, даже позже. Удастся ли в таком случае уложиться в заявленные сроки по принятию программы и тем более ее реализации в Челябинске — вопрос открытый.

Виталий Курятников признает проблему, тем не менее настроен весьма и весьма оптимистично, так же как и его коллега Яна Куприкова.

«Челябинск в этом смысле станет в буквальном смысле пионером среди российских городов по снижению выбросов, мы понимаем и то, что аналогичные программы должны быть немедленно разработаны и реализованы для Магнитогорска. Там, к слову говоря, руководители Магнитогорского комбината уже включились в эту проблему и решили строить новую аглофабрику не в городской черте, а аглофабрика — это очень нагруженное в смысле экологии производство!» — прокомментировала ситуацию Куприкова.