Депутаты предложили способ удешевления омских авиабилетов
Как рассказали «СуперОмску» в комитет омского Заксобрания по собственности, с таким предложением вышел парламентарий Андрей Кипервар.
Как рассказали «СуперОмску» в комитет омского Заксобрания по собственности, с таким предложением вышел парламентарий Андрей Кипервар.
Рассмотреть вопрос о возможности создания собственной авиакомпании в Омске депутаты предложат врио губернатора Александру Буркову.
Отметим, что до 2005 года в Омске существовала компания «Омскавиа». До приостановления лицензии она на базе аэропорта «Омск-Центральный» занималась несколькими видами межрегиональных и международных перевозок. Однако летом 2005 года ввиду убыточности «Омскавиа» присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion.
Помимо этого депутаты омского Заксобрания в ходе заседания комитета 11 мая решили выйти с обращением на руководство региона по возможности субсидирования межрегиональных перевозок. Что должно повлиять на удешевление авиабилетов для омичей. Члены комитета не раз констатировали дороговизну билетов из Омска по ряду направлений. В комитете сообщили, что сейчас список маршрутов, которые могут быть предложены к субсидированию, уточняется.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Федеральное агентство воздушного транспорта в 2018 году решило не субсидировать ни одного маршрута из Омска. Еще в 2017 году российское правительство субсидировало четыре рейса из Омска по маршрутам Омск — Уфа авиакомпании «КрасАвиа», Омск — Тюмень авиакомпании «Руслайн», Омск — Ноябрьск («КрасАвиа») и Омск — Стрежевой (Томская область) от «Бурятских авиалиний».