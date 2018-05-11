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11:19 (мск), источник: СуперОмск

Депутаты предложили способ удешевления омских авиабилетов

Как рассказали «СуперОмску» в комитет омского Заксобрания по собственности, с таким предложением вышел парламентарий Андрей Кипервар.

Источник: AP 2018

Рассмотреть вопрос о возможности создания собственной авиакомпании в Омске депутаты предложат врио губернатора Александру Буркову.

Отметим, что до 2005 года в Омске существовала компания «Омскавиа». До приостановления лицензии она на базе аэропорта «Омск-Центральный» занималась несколькими видами межрегиональных и международных перевозок. Однако летом 2005 года ввиду убыточности «Омскавиа» присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion.

Помимо этого депутаты омского Заксобрания в ходе заседания комитета 11 мая решили выйти с обращением на руководство региона по возможности субсидирования межрегиональных перевозок. Что должно повлиять на удешевление авиабилетов для омичей. Члены комитета не раз констатировали дороговизну билетов из Омска по ряду направлений. В комитете сообщили, что сейчас список маршрутов, которые могут быть предложены к субсидированию, уточняется.

Как ранее сообщал «СуперОмск», Федеральное агентство воздушного транспорта в 2018 году решило не субсидировать ни одного маршрута из Омска. Еще в 2017 году российское правительство субсидировало четыре рейса из Омска по маршрутам Омск — Уфа авиакомпании «КрасАвиа», Омск — Тюмень авиакомпании «Руслайн», Омск — Ноябрьск («КрасАвиа») и Омск — Стрежевой (Томская область) от «Бурятских авиалиний».

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