Депутаты предложили способ удешевления омских авиабилетов

Источник: AP 2018

Рассмотреть вопрос о возможности создания собственной авиакомпании в Омске депутаты предложат врио губернатора Александру Буркову.

Отметим, что до 2005 года в Омске существовала компания «Омскавиа». До приостановления лицензии она на базе аэропорта «Омск-Центральный» занималась несколькими видами межрегиональных и международных перевозок. Однако летом 2005 года ввиду убыточности «Омскавиа» присоединилась к альянсу AirBridge, преобразованному в альянс AiRUnion.

Помимо этого депутаты омского Заксобрания в ходе заседания комитета 11 мая решили выйти с обращением на руководство региона по возможности субсидирования межрегиональных перевозок. Что должно повлиять на удешевление авиабилетов для омичей. Члены комитета не раз констатировали дороговизну билетов из Омска по ряду направлений. В комитете сообщили, что сейчас список маршрутов, которые могут быть предложены к субсидированию, уточняется.