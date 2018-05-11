В Сочи создадут инфраструктуру для беспилотных автомобилей

Сейчас в российском правовом поле отсутствует понятие, касающееся автомобилей с высокой степенью автоматизации управления, что препятствует использованию такого транспортного средства на дорогах общего пользования. Ожидается, что в этом году данное понятие будет введено в Конвенцию о дорожном движении и в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Кроме того, для максимально быстрого обмена информацией беспилотных автомобилей между собой и с объектами инфраструктуры нужно развивать технологии беспроводной передачи данных. На территории России пока отсутствуют стандарты на подобные системы связи.