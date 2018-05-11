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11:17 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи создадут инфраструктуру для беспилотных автомобилей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился утвердить Стратегию развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года. Один из основных пунктов этого документа — создание в стране инфраструктуры для беспилотного транспорта.

Источник: Вести Сочи

Сейчас в российском правовом поле отсутствует понятие, касающееся автомобилей с высокой степенью автоматизации управления, что препятствует использованию такого транспортного средства на дорогах общего пользования. Ожидается, что в этом году данное понятие будет введено в Конвенцию о дорожном движении и в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Кроме того, для максимально быстрого обмена информацией беспилотных автомобилей между собой и с объектами инфраструктуры нужно развивать технологии беспроводной передачи данных. На территории России пока отсутствуют стандарты на подобные системы связи.

К 2019 году планируется утвердить перечень обязательных технологий дорожного строительства в связи с внедрением беспилотных автомобилей. Потребуется модернизировать и адаптировать дорожное полотно, разметку, знаки и парковочные места. Согласно стратегии, пилотные проекты по созданию инфраструктуры для беспилотных машин будут запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Владивостоке. В этих же городах будут созданы зоны для опережающего развития инфраструктуры в области электротранспорта, говорится в документе.

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