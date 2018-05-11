Популярный торговый центр Владивостока экстренно закрыли

Судебные приставы приступили к немедленному исполнению. Это связано с несоответствием нормам пожарной безопасности.

Находящиеся в здании работники торгового центра и посетители покинули помещения.

Запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Напомним, ранее по решению суда была приостановлена деятельность популярного кинотеатра «New Wave Cinema». Проверки по всей стране проходят после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 60 человек.