Популярный торговый центр Владивостока экстренно закрыли
В торговом центре «Техраниум» запретили деятельность предпринимателей, сообщили DEITA. RU в ФССП.
В торговом центре «Техраниум» запретили деятельность предпринимателей, сообщили DEITA. RU в ФССП.
Судебные приставы приступили к немедленному исполнению. Это связано с несоответствием нормам пожарной безопасности.
Находящиеся в здании работники торгового центра и посетители покинули помещения.
Запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Напомним, ранее по решению суда была приостановлена деятельность популярного кинотеатра «New Wave Cinema». Проверки по всей стране проходят после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 60 человек.
Михаил Грач.