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11:12 (мск), источник: ДЕЙТА

Популярный торговый центр Владивостока экстренно закрыли

В торговом центре «Техраниум» запретили деятельность предпринимателей, сообщили DEITA. RU в ФССП.

Источник: ДЕЙТА

Судебные приставы приступили к немедленному исполнению. Это связано с несоответствием нормам пожарной безопасности.

Находящиеся в здании работники торгового центра и посетители покинули помещения.

Запрет будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Напомним, ранее по решению суда была приостановлена деятельность популярного кинотеатра «New Wave Cinema». Проверки по всей стране проходят после трагедии в Кемерово, унесшей жизни 60 человек.

Михаил Грач.

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