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12:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Дольщики Чебаркуля получат квартиры до конца года

Дольщики города Чебаркуль в Челябинской области смогут отметить новоселье в четвертом квартале 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом доложили губернатору Борису Дубровскому на очередном совещании по решению проблем участников долевого строительства, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, власти нашли положительное решение проблемы дольщиков компании «ПромСитиСтрой», которая ранее заключила 15 договоров долевого участия. Новый инвестор — компания «Жилгражданстрой», пообещала предоставить в своем строящемся доме квартиры для 15 семей-дольщиков. Предварительно уже с гражданами была проведена работа, и они выбрали понравившиеся жилые помещения. Ввод многоэтажки в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2018 года.

«В Чебаркуле дольщикам были предложены квартиры в строящемся доме, срок окончания возведения и ввода жилья в эксплуатацию — ноябрь 2018 года. По сути, решение найдено, наконец дольщики компании “ПромСитиСтрой” получат квартиры, да, в другом доме, но не хуже тех, которые покупали», — уверил Сергей Шаль.

Что касается проблемы дольщиков «Яркой жизни» в Челябинске, на совещании доложили о текущих работах на строительной площадке дома № 8. В мае начнется присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, продолжаются работы по внутренней отделке, и производится установка лифтового оборудования. Возможно, дом сдадут в сентябре 2018 года.

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