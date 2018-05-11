Дольщики Чебаркуля получат квартиры до конца года
Дольщики города Чебаркуль в Челябинской области смогут отметить новоселье в четвертом квартале 2018 года.
Дольщики города Чебаркуль в Челябинской области смогут отметить новоселье в четвертом квартале 2018 года.
Об этом доложили губернатору Борису Дубровскому на очередном совещании по решению проблем участников долевого строительства, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
По словам заместителя губернатора Сергея Шаля, власти нашли положительное решение проблемы дольщиков компании «ПромСитиСтрой», которая ранее заключила 15 договоров долевого участия. Новый инвестор — компания «Жилгражданстрой», пообещала предоставить в своем строящемся доме квартиры для 15
«В Чебаркуле дольщикам были предложены квартиры в строящемся доме, срок окончания возведения и ввода жилья в эксплуатацию — ноябрь 2018 года. По сути, решение найдено, наконец дольщики компании “ПромСитиСтрой” получат квартиры, да, в другом доме, но не хуже тех, которые покупали», — уверил Сергей Шаль.
Что касается проблемы дольщиков «Яркой жизни» в Челябинске, на совещании доложили о текущих работах на строительной площадке дома № 8. В мае начнется присоединение к сетям