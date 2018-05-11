Казахстанцы смогут «ходить в банк», не вставая с дивана

— Действующее законодательство, в том числе банковское, устанавливает требования о личном присутствии клиентов для того, чтобы получать финансовые услуги.

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Чтобы открыть банковский счёт, получить кредит, получать какие-то услуги, необходимо первоначально прийти в банк, необходимо личное присутствие. Данное требование создает очень серьёзный барьер, чтобы в последующем предоставлять новым клиентам услуги дистанционно. Мы хотели бы этот барьер убрать, — говорит заместитель директора департамента платёжных систем Национального банка Асем Мадиярова.

Киберпреступники против финансовых организаций: хакеры станут оригинальнее.

Суть работы нового механизма такова: потенциальный клиент может обратиться в банк в режиме онлайн, посредством видеосвязи, например, для открытия счета. Если сегодня для этого необходимо прийти в банк со своими документами, то при внедрении новой системы достаточно будет ввести номер ИИН.

Во время разговора по видеосвязи с сотрудником банка пройдёт сличение фото клиента с его фотографией, которая находится в государственной базе данных физических лиц (то есть фото на удостоверении личности), проверяются другие сведения о клиенте — место проживания, дата рождения и т. д. Как уверяют в Нацбанке, риски мошенничества в данном случае минимизированы.

— Система построена на нейронных сетях. У каждого из нас есть какие-то показатели, которые с годами не меняются, несмотря на то что мы становимся старше. Это расстояние между глаз, высота лба и так далее. Именно эти показатели, которые не меняются с годами, и берутся во внимание, когда компьютер сличает вашу фотографию с фотографией из государственной базы данных, — объясняет Мадиярова.

В последующем, надеются в Нацбанке, будет возможно проводить идентификацию ещё и по сличению голоса — при появлении таких данных в государственной базе данных.