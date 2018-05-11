Казахстанцы смогут «ходить в банк», не вставая с дивана
Нацбанк работает над системой удалённой идентификации клиентов, предусматривающей
Нацбанк работает над системой удалённой идентификации клиентов, предусматривающей
— Действующее законодательство, в том числе банковское, устанавливает требования о личном присутствии клиентов для того, чтобы получать финансовые услуги.
Чтобы открыть банковский счёт, получить кредит, получать
Киберпреступники против финансовых организаций: хакеры станут оригинальнее.
Суть работы нового механизма такова: потенциальный клиент может обратиться в банк в режиме онлайн, посредством видеосвязи, например, для открытия счета. Если сегодня для этого необходимо прийти в банк со своими документами, то при внедрении новой системы достаточно будет ввести номер ИИН.
Во время разговора по видеосвязи с сотрудником банка пройдёт сличение фото клиента с его фотографией, которая находится в государственной базе данных физических лиц (то есть фото на удостоверении личности), проверяются другие сведения о клиенте — место проживания, дата рождения
— Система построена на нейронных сетях. У каждого из нас есть
В последующем, надеются в Нацбанке, будет возможно проводить идентификацию ещё и по сличению голоса — при появлении таких данных в государственной базе данных.
В настоящее время проект находится на согласовании с заинтересованными государственными органами, после чего, как ожидается, будет внесён на рассмотрение правительства.