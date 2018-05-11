Более 10 случаев завышения цен в гостиницах Екатеринбурга выявлено в преддверии ЧМ-2018 — Роспотребназдор
Екатеринбург. 11 мая.
Екатеринбург. 11 мая.
В результате четыре отеля привлечены к административной ответственности, семь получили предостережения.
Также специалисты Роспотребнадзора области выявили 12 отелей, которые работали без свидетельства о присвоении категории. В результате вынесено восемь постановлений о назначении административного наказания.
Всего Роспотребнадзор проверил 279 отелей, а также 227 сайтов гостиниц.
«Вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 266 тыс. 720 рублей», — говорится в сообщении.
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве,
В Екатеринбурге пройдут матчи между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.