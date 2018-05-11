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14:30 (мск), источник: Интерфакс

Более 10 случаев завышения цен в гостиницах Екатеринбурга выявлено в преддверии ЧМ-2018 — Роспотребназдор

Екатеринбург. 11 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило факты завышения цен в 11 гостиницах Екатеринбурга в преддверии игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

В результате четыре отеля привлечены к административной ответственности, семь получили предостережения.

Также специалисты Роспотребнадзора области выявили 12 отелей, которые работали без свидетельства о присвоении категории. В результате вынесено восемь постановлений о назначении административного наказания.

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Всего Роспотребнадзор проверил 279 отелей, а также 227 сайтов гостиниц.

«Вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 266 тыс. 720 рублей», — говорится в сообщении.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

В Екатеринбурге пройдут матчи между командами Египта и Уругвая, Франции и Перу, Японии и Сенегала, Мексики и Швеции.

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