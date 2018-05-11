Более 10 случаев завышения цен в гостиницах Екатеринбурга выявлено в преддверии ЧМ-2018 — Роспотребназдор

Источник: Reuters

В результате четыре отеля привлечены к административной ответственности, семь получили предостережения.

Также специалисты Роспотребнадзора области выявили 12 отелей, которые работали без свидетельства о присвоении категории. В результате вынесено восемь постановлений о назначении административного наказания.

Читайте также Свердловские гостиницы оштрафовали на 260 тысяч за нарушения перед ЧМ

Всего Роспотребнадзор проверил 279 отелей, а также 227 сайтов гостиниц.

«Вынесено 89 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 266 тыс. 720 рублей», — говорится в сообщении.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.