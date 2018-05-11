Суд разрешил частично эксплуатировать ТЦ «Маяк»

ТЦ «Маяк» наряду с другими торговыми центрами в Калининграде был закрыт в рамках обеспечения иска после того, как прокуратура и МЧС выявили в здании нарушения требований пожарной безопасности.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Калининграда начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 60 человек. В Калининграде после проверок прокуратуры, помимо «Маяка» и Эпицентра в числе прочих суд приостановил деятельность ТЦ «Спутник», ТЦ «Запад 39», кинотеатр «Киносфера», и бар XXXX.