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17:57 (мск), источник: Новый Калининград

Суд разрешил частично эксплуатировать ТЦ «Маяк»

Ленинградский районный частично разрешил эксплуатацию ТЦ «Маяк». Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе суда, речь идет о подвале и первом этаже за исключением чайханы.

Источник: Новый Калининград

ТЦ «Маяк» наряду с другими торговыми центрами в Калининграде был закрыт в рамках обеспечения иска после того, как прокуратура и МЧС выявили в здании нарушения требований пожарной безопасности.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах Калининграда начались после трагедии в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», по последним данным, погибли 60 человек. В Калининграде после проверок прокуратуры, помимо «Маяка» и Эпицентра в числе прочих суд приостановил деятельность ТЦ «Спутник», ТЦ «Запад 39», кинотеатр «Киносфера», и бар XXXX.

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