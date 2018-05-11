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18:03 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде на «Водоотстое» и «Доме Техники» сделают новые остановки

Объекты оборудуют скамейками и урнами.

Новые павильоны в 2018 году появятся на трамвайной остановке ТЦ «Европа Сити Молл» и остановках общественного транспорта «Дом Техники» и «Водоотстой» в Центральном и Тракторозаводском районах города.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в ходе благоустройства пешеходной территории в Центральном районе для удобства горожан была расширена посадочная площадка остановки скоростного трамвая «Европа Сити Молл». Скоро здесь появится новый павильон со скамейкой и урной. В время ЧМ-2018 станет одной из конечных общественного транспорта. Сюда будут ездить трамваи линии СТ от станции «Ельшанка».

Напомним, в минувшем году в Волгограде реконструировали 86 остановочных пунктов на проспектах Ленина и Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской, а также в четырех районах областного центра. Павильоны оборудованы электронными табло.

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