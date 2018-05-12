Миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов на Южном Урале
Эти средства направят на расселение 29 тысяч кв. метров ветхого жилья.
Эти средства направят на расселение 29 тысяч кв. метров ветхого жилья.
Миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов на Южном Урале из регионального бюджета, сообщается на сайте правительства Челябинской области.
Эти цифры были озвучена на совещании в правительстве Челябинской области. В первую очередь средства получат 8 муниципальных образований, где сконцентрировался основной аварийный жилищный фонд: Златоустовский, Магнитогорский, Копейский, Челябинский, Чебаркульский, Троицкий городские округа, Саткинский и Коркинский муниципальные районы.
«Челябинская область вовремя и в числе лидеров закончила расселение, став пилотным регионом в реализации программы централизованного переселения из муниципальных образований в областной центр, и мы готовы дальше продолжать эту практику. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году из областного бюджета выделено более одного миллиарда рублей на эти цели, и средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос». — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Добавим, что в течение трех лет на эти цели с 2018 по 2020 годы будет выделено более 3 млрд рублей, что позволит расселить 93 тысячи квадратных метров аварийного жилья.