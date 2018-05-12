Миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов на Южном Урале

«Челябинская область вовремя и в числе лидеров закончила расселение, став пилотным регионом в реализации программы централизованного переселения из муниципальных образований в областной центр, и мы готовы дальше продолжать эту практику. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году из областного бюджета выделено более одного миллиарда рублей на эти цели, и средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос». — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.