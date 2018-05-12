Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убрать Польшу с пути: РФ готова сделать КНР выгодное предложение
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира
«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15Сделать деньги
12:53 (мск), источник: АиФ Челябинск

Миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов на Южном Урале

Эти средства направят на расселение 29 тысяч кв. метров ветхого жилья.

Источник: Аргументы и факты

Миллиард рублей потратят на расселение аварийных домов на Южном Урале из регионального бюджета, сообщается на сайте правительства Челябинской области.

Эти цифры были озвучена на совещании в правительстве Челябинской области. В первую очередь средства получат 8 муниципальных образований, где сконцентрировался основной аварийный жилищный фонд: Златоустовский, Магнитогорский, Копейский, Челябинский, Чебаркульский, Троицкий городские округа, Саткинский и Коркинский муниципальные районы.

«Челябинская область вовремя и в числе лидеров закончила расселение, став пилотным регионом в реализации программы централизованного переселения из муниципальных образований в областной центр, и мы готовы дальше продолжать эту практику. Мы в числе немногих регионов продолжаем расселять аварийный жилищный фонд, признанный таковым после 1 января 2012 года, за счет собственных средств. В текущем году из областного бюджета выделено более одного миллиарда рублей на эти цели, и средства пойдут в муниципалитеты, где особо остро стоит этот вопрос». — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Добавим, что в течение трех лет на эти цели с 2018 по 2020 годы будет выделено более 3 млрд рублей, что позволит расселить 93 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Все новости региона
Танцующая выдра и хохочущая лиса. Видео забавных животных
В Иркутске испытали второй образец пассажирского лайнера МС-21
Скончался актер из «Закрытой школы» и «Спящих» Юрий Киндрат
Истребители ВВС США вышли на перехват российских Ту-95
ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в стране
Германии предрекли захват газового рынка из-за Nord Stream 2
Выше планку: почему увеличение пенсионного возраста неизбежно
В НАТО отметили «быстрое возрождение» российской армии
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты сыграют со швейцарцами на чемпионате мира В группе А у швейцарской команды лишь на одно очко меньше, чем у российских хоккеистов
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь