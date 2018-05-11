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21:32 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск показал скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом

Бизнесмен отметил, что стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что строительство первого скоростного подземного тоннеля под Лос-Анджелесом подходит к концу.

Как написал бизнесмен в своем Instagram, сейчас строители ждут разрешения на ввод тоннеля в эксплуатацию от властей. Через несколько месяцев он начнет работу в тестовом режиме и первое время будет бесплатным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Маск также отметил, что приоритет в использовании тоннеля будет отдаваться пешеходам и велосипедистам, а стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.

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Впервые о прокладке тоннеля под Лос-Анджелесом как мере борьбы с автомобильными заторами Маск заговорил в декабре 2016 года. «Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть», — написал он тогда в Twitter. В январе прошлого года Маск заявил, что строительство тоннеля должно начаться «через месяц или около того». Бизнесмен отметил, что тоннель пройдет от его офиса к аэропорту Лос-Анджелеса.

Ранее Маск представил проект скоростного электроавтобуса, предназначенного для передвижения по сети подземных тоннелей. Планируется, что в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место. Ожидается что сеть тоннелей позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.

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