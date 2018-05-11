Илон Маск показал скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Бизнесмен отметил, что стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.
Бизнесмен отметил, что стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что строительство первого скоростного подземного тоннеля под
Как написал бизнесмен в своем Instagram, сейчас строители ждут разрешения на ввод тоннеля в эксплуатацию от властей. Через несколько месяцев он начнет работу в тестовом режиме и первое время будет бесплатным.
Маск также отметил, что приоритет в использовании тоннеля будет отдаваться пешеходам и велосипедистам, а стоимость проезда будет меньше цены билета на автобус.
Впервые о прокладке тоннеля под
Ранее Маск представил проект скоростного электроавтобуса, предназначенного для передвижения по сети подземных тоннелей. Планируется, что в транспортную сеть войдут около тысячи небольших остановок размером с парковочное место. Ожидается что сеть тоннелей позволит очень быстро добираться до места назначения. Скорость автобуса при этом составит 241 км/ч.