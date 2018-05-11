Glencore попросил Лондонскую биржу временно снять ограничения с алюминия «Русала»

Источник: Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Собеседники агентства отмечают, что LME и ее участникам трудно установить, что поступивший на биржу металл не облагается санкциями.

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«Инициатива о снятии санкций исходит от Швейцарии, от Glencore и других компаний, которые покупают алюминий у US Rusal. Они хотят, чтобы LME пересмотрела решение, сняла ограничение и привела его в соответствие с продлением сроков сворачивания бизнеса», — рассказал источник.

Напомним, Минфин США в конце апреля опубликовал лицензию 14 (GL-14), в которой говорится о продлении сроков сворачивания бизнеса с Русалом до 23 октября. Ограничение не распространяется на сделки, заключенные до 6 апреля. Представитель Лондонской биржи металлов заявил агентству, что «LME понимает беспокойство рынка тем, как доказать, что металл соответствует условиям лицензии GL-14».

«Временные ограничения продолжат действовать до тех пор, пока не начнет реализовываться процесс, который значительно ослабит опасения рынка о действии лицензии GL-14 — в том числе в отношении металла, поступившего на склад после введения санкций в соответствии с контрактом, который был заключен до введения ограничений», — подчеркнули в LME.