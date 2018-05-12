Майские выводные

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На майских праздниках иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка максимальный объем средств за 11 месяцев. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю из российских фондов инвесторы вывели более $150 млн. Нерезидентов пугают темпы роста ключевой ставки в США, а также риски расширения антироссийских санкций. Впрочем, рекордно высокие цены на нефть при отсутствии роста геополитической напряженности могут подтолкнуть инвесторов вернуться в Россию.

По данным отчета BofA Merrill Lynch Global Research, учитывающего данные EPFR, объем средств, который выведен из фондов, ориентированных на Россию, за неделю, закончившуюся 9 мая, составил $152 млн.

Этот результат в два раза больше оттока, зафиксированного неделей ранее ($69 млн). Столь интенсивно инвесторы не выводили деньги с российского фондового рынка с конца июня 2017 года, тогда за неделю забрали $218 млн.

За три недели иностранные инвесторы вывели из российских фондов $254 млн. Тем самым они забрали уже почти половину средств, которые инвестировали в российский рынок с начала года.



Уход инвесторов затронул на минувшей неделе и большинство других региональных и страновых фондов.

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По данным EPFR, суммарные потери фондов развивающихся рынков за минувшую неделю превысили $1,6 млрд.



Однако российские фонды продемонстрировали худшую динамику среди стран БРИК. Так, фонды, ориентированные на Индию, лишились всего $31 млн. В то же время в фонды Китая было инвестировано почти $90 млн, а в фонды Бразилии — $65 млн.



Снижение спроса на рисковые активы произошло на фоне опасений инвесторов более сильного подъема ключевой ставки в США. В начале года американский регулятор прогнозировал три повышения ставки в 2018 году. Однако на фоне ускорения инфляции в стране инвесторы уже ожидают от ФРС четырех повышений. Сейчас вероятность более высокого темпа роста ставки оценивается в 40% против 24,5% в апреле. «Инвесторы выходят из активов развивающихся стран с начала апреля в связи с ростом ставок в США и ростом геополитических рисков», — отмечает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. По словам управляющего активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, фонды, ориентированные на инвестиции в индексы, начали выводить деньги с развивающихся рынков, перекладывая их обратно в американские активы.



Выводу средств из российских фондов способствует и сохраняющееся напряжение в отношениях между США и Россией.

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