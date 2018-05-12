Майские выводные
За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн.
За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн.
На майских праздниках иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка максимальный объем средств за 11 месяцев. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю из российских фондов инвесторы вывели более $150 млн. Нерезидентов пугают темпы роста ключевой ставки в США, а также риски расширения антироссийских санкций. Впрочем, рекордно высокие цены на нефть при отсутствии роста геополитической напряженности могут подтолкнуть инвесторов вернуться в Россию.
По данным отчета BofA Merrill Lynch Global Research, учитывающего данные EPFR, объем средств, который выведен из фондов, ориентированных на Россию, за неделю, закончившуюся 9 мая, составил $152 млн.
За три недели иностранные инвесторы вывели из российских фондов $254 млн. Тем самым они забрали уже почти половину средств, которые инвестировали в российский рынок с начала года.
Уход инвесторов затронул на минувшей неделе и большинство других региональных и страновых фондов.
По данным EPFR, суммарные потери фондов развивающихся рынков за минувшую неделю превысили $1,6 млрд.
Однако российские фонды продемонстрировали худшую динамику среди стран БРИК. Так, фонды, ориентированные на Индию, лишились всего $31 млн. В то же время в фонды Китая было инвестировано почти $90 млн, а в фонды Бразилии — $65 млн.
Снижение спроса на рисковые активы произошло на фоне опасений инвесторов более сильного подъема ключевой ставки в США. В начале года американский регулятор прогнозировал три повышения ставки в 2018 году. Однако на фоне ускорения инфляции в стране инвесторы уже ожидают от ФРС четырех повышений. Сейчас вероятность более высокого темпа роста ставки оценивается в 40% против 24,5% в апреле. «Инвесторы выходят из активов развивающихся стран с начала апреля в связи с ростом ставок в США и ростом геополитических рисков», — отмечает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим
Выводу средств из российских фондов способствует и сохраняющееся напряжение в отношениях между США и Россией.
Этому способствовало не только расширение антироссийских санкций, но и ракетный удар западной коалиции по объектам в Сирии. К тому же на текущей неделе президент США объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана, что было раскритиковано Россией. В таких условиях, по словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, притоки и оттоки средств инвесторов в российские активы стали гораздо более волатильны. При этом такие факторы, как высокие цены на нефть, оказывают слабое влияние на предпочтения инвесторов. По данным агентства Reuters, на минувшей неделе стоимость североморской нефти Brent на
Тем не менее участники рынка ожидают скорого восстановления спроса на рублевые активы. По словам Вадима
Виталий Гайдаев