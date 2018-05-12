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00:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Майские выводные

За неделю иностранные инвесторы забрали из России $152 млн.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На майских праздниках иностранные инвесторы вывели с российского фондового рынка максимальный объем средств за 11 месяцев. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувшую неделю из российских фондов инвесторы вывели более $150 млн. Нерезидентов пугают темпы роста ключевой ставки в США, а также риски расширения антироссийских санкций. Впрочем, рекордно высокие цены на нефть при отсутствии роста геополитической напряженности могут подтолкнуть инвесторов вернуться в Россию.

По данным отчета BofA Merrill Lynch Global Research, учитывающего данные EPFR, объем средств, который выведен из фондов, ориентированных на Россию, за неделю, закончившуюся 9 мая, составил $152 млн.

Этот результат в два раза больше оттока, зафиксированного неделей ранее ($69 млн). Столь интенсивно инвесторы не выводили деньги с российского фондового рынка с конца июня 2017 года, тогда за неделю забрали $218 млн.

За три недели иностранные инвесторы вывели из российских фондов $254 млн. Тем самым они забрали уже почти половину средств, которые инвестировали в российский рынок с начала года.

Уход инвесторов затронул на минувшей неделе и большинство других региональных и страновых фондов.

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По данным EPFR, суммарные потери фондов развивающихся рынков за минувшую неделю превысили $1,6 млрд.

Однако российские фонды продемонстрировали худшую динамику среди стран БРИК. Так, фонды, ориентированные на Индию, лишились всего $31 млн. В то же время в фонды Китая было инвестировано почти $90 млн, а в фонды Бразилии — $65 млн.

Снижение спроса на рисковые активы произошло на фоне опасений инвесторов более сильного подъема ключевой ставки в США. В начале года американский регулятор прогнозировал три повышения ставки в 2018 году. Однако на фоне ускорения инфляции в стране инвесторы уже ожидают от ФРС четырех повышений. Сейчас вероятность более высокого темпа роста ставки оценивается в 40% против 24,5% в апреле. «Инвесторы выходят из активов развивающихся стран с начала апреля в связи с ростом ставок в США и ростом геополитических рисков», — отмечает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим. По словам управляющего активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, фонды, ориентированные на инвестиции в индексы, начали выводить деньги с развивающихся рынков, перекладывая их обратно в американские активы.

Выводу средств из российских фондов способствует и сохраняющееся напряжение в отношениях между США и Россией.

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Этому способствовало не только расширение антироссийских санкций, но и ракетный удар западной коалиции по объектам в Сирии. К тому же на текущей неделе президент США объявил о выходе из соглашения по ядерной программе Тегерана, что было раскритиковано Россией. В таких условиях, по словам директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексея Потапова, притоки и оттоки средств инвесторов в российские активы стали гораздо более волатильны. При этом такие факторы, как высокие цены на нефть, оказывают слабое влияние на предпочтения инвесторов. По данным агентства Reuters, на минувшей неделе стоимость североморской нефти Brent на спот-рынке впервые с ноября 2014 года поднялась выше уровня $79 за баррель. «Роста цен на нефть в текущей ситуации уже недостаточно, чтобы переломить тенденцию», — отмечает господин Потапов. Особенно на фоне покупок валюты Минфином согласно бюджетному правилу, которые, по его словам, «стали одним из факторов снижения зависимости курса рубля» от цен на топливо.

Тем не менее участники рынка ожидают скорого восстановления спроса на рублевые активы. По словам Вадима Бит-Аврагима, с начала мая инвесторы стали точечно возвращаться в российские активы. «Если ситуация на рынках развивающихся стран успокоится, а новой конфронтации между США и Россией не будет, инвесторы вновь настроятся на позитив и “заметят” выросшую в результате роста цен на энергоресурсы привлекательность российского рынка», — отмечает Алексей Потапов. В таких условиях российские активы будут выглядеть лучше других развивающихся стран, считает господин Бит-Аврагим.

Виталий Гайдаев

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