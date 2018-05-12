Во Владивостоке суд закрыл очередной торговый центр

Источник: Вести Приморье

Прокуратура, МЧС и Ростехнадзор проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах с развлекательными центрами. В ходе проверки в ТЦ’Велес (Толстого, 32а) были выявлены существенные нарушения.

Отмечается, что в здании торгового центра не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей, проверка состояния огнезащитной обработки металлических несущих конструкций здания не проведена, строительные конструкции наружных стен не соответствуют классу пожарной опасности и пределу огнестойкости. На момент проверки второй эвакуационный выход в помещении столовой, расположенной в подвале, отсутствовал.

В отношении юридического и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность «Велеса», возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В суд направлено исковое заявление о возложении на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений.