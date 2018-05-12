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09:25 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке суд закрыл очередной торговый центр

Торговый центр «Велес» на Толстого закрыт судебным решением до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности. Проверка показала, что в здании не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, также отсутствует один из эвакуационных выходов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Источник: Вести Приморье

Прокуратура, МЧС и Ростехнадзор проверили исполнение законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах с развлекательными центрами. В ходе проверки в ТЦ’Велес (Толстого, 32а) были выявлены существенные нарушения.

Отмечается, что в здании торгового центра не все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей, проверка состояния огнезащитной обработки металлических несущих конструкций здания не проведена, строительные конструкции наружных стен не соответствуют классу пожарной опасности и пределу огнестойкости. На момент проверки второй эвакуационный выход в помещении столовой, расположенной в подвале, отсутствовал.

В отношении юридического и должностного лица, ответственного за противопожарную безопасность «Велеса», возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. В суд направлено исковое заявление о возложении на ответчика обязанности по устранению выявленных нарушений.

Одновременно с этим прокурором заявлены обеспечительные меры в виде запрета осуществлять деятельность торгового центра, связанную с пребыванием в нем людей (за исключением лиц, непосредственно устраняющих нарушения требований пожарной безопасности). Судебным приставом-исполнителем определение суда исполнено, деятельность объекта приостановлена.

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