В Турции назвали дату запуска газопровода в обход России

Трубопровод TANAP, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.