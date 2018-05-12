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08:15 (мск), источник: РИА Новости

В Турции назвали дату запуска газопровода в обход России

АНКАРА, 11 мая — РИА Новости. Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет введен в эксплуатацию 12 июня, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Источник: РИА Новости

«TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня», — цитирует Албайрака агентство Anadolu.

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Трубопровод TANAP, являющийся альтернативой российским маршрутам поставок газа в Европу, будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом — Трансадриатическим (TAP) — является частью проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» в Европу.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» — 51%, SOCAR Turkey Enerji — 7%, Botas — 30%, BP — 12%.

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