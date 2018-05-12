МИД Украины: «Северный поток-2» позволит Германии захватить рынок газа в Европе

Источник: РИА "Новости"

«Позиция госпожи (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель не такая категоричная по “Северному потоку — 2”. Она понимает все привлекательные стороны существования этого “Северного потока” — фактически весь большой рынок газа будет в Германии. И Германия будет диктовать политику, по крайней мере Европу они будут контролировать полностью, включая Венгрию и другие маленькие страны», — сказала госпожа Зеркаль (цитата по УНН).

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«Северный поток-2», по мнению замглавы МИД Украины, стоит рассматривать как прямую угрозу безопасности Киева, а пока риск срыва газового экспорта удерживает Россию от военного вторжения на Украину. «Существование этого маршрута поставок газа в Европу (через Украину.— “Ъ”) — фактор, гарантирующий невторжение Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что слабо понимают европейцы», — заявила Елена Зеркаль.