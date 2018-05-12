Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-псов
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Американская инженерная компания Boston Dynamics в пятницу объявила о том, что начнет продажу своих четвероногих роботов, сообщает информагентство Associated Press.
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Американская инженерная компания Boston Dynamics в пятницу объявила о том, что начнет продажу своих четвероногих роботов, сообщает информагентство Associated Press.
Модель SpotMini появится на рынке уже в следующем году. Это будет
На данный момент Boston Dynamics сделала 10 образцов, до конца года планируется выпустить еще 100. Цена робота пока не определена, однако разработчики сообщили, что прототип оказался в производстве в 10 раз дешевле предыдущих моделей.
Boston Dynamics известна своими роликами, демонстрирующими возможности роботов собственного производства, — например, о том, как SpotMini открывает дверь, а его двуногий собрат Atlas перетаскивает коробки и делает сальто.