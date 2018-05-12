Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-псов

Модель SpotMini появится на рынке уже в следующем году. Это будет робот-охранник, оснащенный несколькими видеокамерами; он также будет совместим с широким спектром устройств других компаний.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ve9kWX_KXus?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент Boston Dynamics сделала 10 образцов, до конца года планируется выпустить еще 100. Цена робота пока не определена, однако разработчики сообщили, что прототип оказался в производстве в 10 раз дешевле предыдущих моделей.