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06:32 (мск), источник: Интерфакс

Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-псов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU — Американская инженерная компания Boston Dynamics в пятницу объявила о том, что начнет продажу своих четвероногих роботов, сообщает информагентство Associated Press.

Модель SpotMini появится на рынке уже в следующем году. Это будет робот-охранник, оснащенный несколькими видеокамерами; он также будет совместим с широким спектром устройств других компаний.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент Boston Dynamics сделала 10 образцов, до конца года планируется выпустить еще 100. Цена робота пока не определена, однако разработчики сообщили, что прототип оказался в производстве в 10 раз дешевле предыдущих моделей.

Boston Dynamics известна своими роликами, демонстрирующими возможности роботов собственного производства, — например, о том, как SpotMini открывает дверь, а его двуногий собрат Atlas перетаскивает коробки и делает сальто.

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