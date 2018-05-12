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10:18 (мск), источник: Kommersant.uz

Страховщиков обяжут получать рейтинговые оценки ведущих международных рейтинговых агентств

Документом предлагается запретить административное вмешательство в деятельность страховщика, принуждение к необоснованным рискам, нарушение принципов рыночной экономики и значительное отклонение тарифов от среднерыночных.

Источник: Kommersant.uz

За нарушения к виновным будут применять строгие меры, вплоть до отзыва лицензии у недобросовестных страховщиков.

Согласно проекту, с 1 января 2019 года в уставном капитале страховщика (перестраховщика) не смогут участвовать:

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— юридические лица-нерезиденты, зарегистрированные в оффшорных зонах и граждане, проживающие в оффшорных зонах;.

— страховые организации, осуществляющие деятельность в той же отрасли страхования, в которой осуществляет свою деятельность данный страховщик.

Минфин предлагает поэтапно, в течение 2018—2021 годов, повысить минимальные размеры уставного капитала страховщиков. Для этого страховщиков (перестраховщиков) независимо от форм собственности предлагается освободить от уплаты налога на прибыль сроком на три года.

Постепенно страховщики (перестраховщики) должны будут перейти на международные стандарты финансовой отчетности и учета.

Документом предлагается создать в Узбекистане крупную перестраховочную компанию с участием ведущих международных страховых компаний в качестве технологического партнера и учредителя.

Кроме того, Минфин планирует создать Агентство по развитию страхового рынка и службу по защите прав и законных интересов потребителей страховых услуг при Агентстве. Государственную инспекцию по страховому надзору при Министерстве финансов предлагается упразднить.

Ознакомиться с полным текстом проекта Министерства финансов по реформированию страхового рынка, а также принять участие в его обсуждении можно, перейдя по ссылке.

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