Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по Беларуси

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На днях свой прогноз по ее росту улучшил Европейский банк реконструкции и развития. Он прогнозирует, что в 2018 году экономика Беларуси вырастет на 3 процента, а не на два, как рассчитывалось в предыдущем прогнозе. Такое же 3-процентное движение специалисты банка предсказывают и в 2019-м.

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И это не случайность. Еще во второй половине прошлого года Всемирный банк улучшил прогноз по Беларуси с минус 0,4 процента до плюс 1,8. По нынешнему году прогнозы ВБ касательно нашей страны были такими: прирост на 1,8 процента в 2018-м и на 2,4 — в 2019-м и 2020-м. Но действительность превзошла ожидания. Хотя в начале года аналитики большинства международных экспертных структур как раз сошлись во мнении, что 2018-й станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика заработает почти на полную мощь. По расчетам Всемирного банка темпы роста мировой экономики в 2018-м могут достичь 3,1 процента.

Как видим, Беларусь этот прогноз практически полностью подтвердила. И намерена делать это и впредь, грамотно реагируя на текущие вызовы и угрозы. Но экономисты в улучшении прогноза ЕБРР в отношении нашей страны видят и куда более серьезные последствия. Какие именно — прошу разъяснить заведующего отделом макроэкономической и финансовой политики Института экономики НАН Беларуси Александра Лученка. Доктор экономических наук поясняет:

— Появляются дополнительные возможности для экономического развития. И определенный потенциал для повышения уровня жизни населения, в том числе для повышения пенсий и пособий для многодетных семей. Экономический рост, который у нас происходит, — это весьма положительное явление. И очень хорошо, что его отмечают международные организации.

Тем более что подобные оценки, прогнозы и рейтинги дают повод взглянуть на нашу страну по-новому и крупному бизнесу извне. Александр Лученок уточняет:

— Я не думаю, что рост ВВП на 1 процент принципиально меняет ситуацию по привлекательности нашей страны в инвестиционном плане. Здесь основную роль играют иные аспекты. Но в целом это также благоприятно отразится на представлении иностранных инвесторов о состоянии нашей экономики.

Итак, экономическая оценка извне получена. Известна и оценка изнутри. Обсуждая в конце апреля итоги социально-экономического развития в первом квартале, Премьер-министр Андрей Кобяков констатировал:

— Инфляция удерживается в заданных параметрах (2,5 процента к декабрю 2017 года при прогнозе на первый квартал не более чем 2,7 процента). Вместе с тем по ряду позиций, прежде всего по некоторым продуктам питания, рост цен превышает общий уровень. На это обращал внимание Правительства Глава государства. Риск превышения прогнозного показателя по инфляции по итогам года должен быть минимизирован.