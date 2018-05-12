Белорусы за четыре месяца продали больше валюты, чем купили

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Белорусы в январе-апреле продали больше валюты, чем купили, следует из статистических данных Национального банка республики.

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С начала текущего года продали наличной и безналичной валюты на два миллиарда 864 миллиона долларов в эквиваленте, а купили — два миллиарда 413 миллионов. Чистая продажа иностранной валюты физлицам за четыре месяца составила более 450 миллионов долларов.

Субъекты хозяйствования, который являются резидентами Беларуси, согласно информации Нацбанка, за отчетный период продали шесть миллиардов 346 миллионов долларов, а купили на 347 миллионов больше.