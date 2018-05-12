Белорусы за четыре месяца продали больше валюты, чем купили
Население страны
Население страны
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Белорусы в
С начала текущего года продали наличной и безналичной валюты на два миллиарда 864 миллиона долларов в эквиваленте, а купили — два миллиарда 413 миллионов. Чистая продажа иностранной валюты физлицам за четыре месяца составила более 450 миллионов долларов.
Субъекты хозяйствования, который являются резидентами Беларуси, согласно информации Нацбанка, за отчетный период продали шесть миллиардов 346 миллионов долларов, а купили на 347 миллионов больше.
Нерезидентами Беларуси с начала года продано почти 195 миллионов долларов, а куплено немногим более 32 миллионов.