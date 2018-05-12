Названы новые правила для тех, кто продает дома и недвижимость в Молдове

В электронной форме его можно скачать на официальной странице ведомства www.asp.gov.md, а также заполнить в соответствии с опубликованным там же Гидом кадастровых услуг.

Оформление и заключение упомянутых контрактов будет осуществляться в территориальных отделениях Агентства по кадастру. Таким образом, представители местных публичных властей могут обратиться, как в центральный офис Агенства, так и в многофункциональные центры или в территориальные кадастровые службы, под юрисдикцией которых находится оформление документов на недвижимость и землю в данном населенном пункте. Для обеспечения четкого учета всех заключенных контрактов, подписанные документы будут передаваться для регистрации в Главное юридическое управление кадастрового ведомтсва.