Слабый евро и вялый доллар: назван курс валют в Молдове на ближайшие дни
Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на субботу и воскресенье.
Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на субботу и воскресенье.
КИШИНЕВ, 12 мая — Sputnik. Драматическое падение евро и относительная вялость доллара: примерно так можно описать обменный курс по основным валютам на выходные дни.
Национальный банк Молдовы установил фиксированный обменный курс на 12 и 13 мая. Так, согласно данным НБМ, евро в выходные можно будет приобрести за 19 леев 71 бан, что на несколько пунктом ниже, чем в течении пяти рабочих дней.
Ряд экспертов утверждает, что подобная ситуация с курсом единой европейской валюты происходит, в первую очередь,
Незавиден обменный курс украинской гривны: ее в выходные дни в Молдове можно будет купить всего за 63 бана. Румынский лей относительно стабилен и будет продаваться в валютных кассах по 4 лея 24 бана.
Стабильную уверенность сохраняет российский рубль, его в выходные дни можно будет приобрести по 26 банов.