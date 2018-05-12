Дача с видом на футбол

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Чемпионат мира по футболу — не только грандиозное спортивное событие, это еще и возможность хорошо заработать. Это объяснимо: чемпионат и подобные ему по масштабу события бывают не каждый год, и желание воспользоваться случаем вполне понятно. Наиболее простым способом кажется сдача в аренду своего жилья иностранным туристам.

У болельщиков спрос должен быть, очевидно, огромным. По данным председателя комитета Госдумы по физической культуре Михаила Дегтярева, за время проведения чемпионата мира Россию собираются посетить до 1,5 млн иностранных туристов.

Летом 2012 года во время проведения футбольного чемпионата Европы, который прошел в Польше и на Украине, только последнюю посетило около миллиона туристов. На время турнира стоимость проживания в отелях выросла в пять-десять раз. В Киеве, как писали украинские СМИ, тогда даже приспособили под дешевые гостиницы студенческие общежития, а чтобы их освободить, сдвинули сроки сдачи экзаменов.

На пике спроса цена на аренду комнаты в общежитии превышала €150 в сутки. Однако даже в самых демократичных вариантах размещения в Киеве стоимость аренды доходила до €50−100 в сутки за койку в хостеле на 6−15 мест. Цена места в организованных палаточных городках тоже кусалась: за ночь в двухместной палатке на окраине Киева надо было заплатить €55.

Гостиницы в Киеве бронировались по заоблачным ценам, что вдохновило владельцев недвижимости предложить свои квартиры в аренду на время проведения Евро-2012.

В результате стоимость аренды в Киеве разом взлетела вдвое. Ценами на жилье киевляне удивили даже не самых бедных болельщиков из Англии, которые писали об этом возмущенные отзывы на своих форумах.

Примерно то же самое происходило и в Польше. По рассказам тревел-блогеров, они столкнулись с тем, что сразу после жеребьевки по выбору городов, где должны были проходить матчи их команд, свободных номеров в отелях либо практически не оставалось, либо цены на них взлетели до небес. В результате некоторые болельщики были вынуждены снимать жилье в соседних городах.

Например, тревел-блогер Эльнар Мансуров (Michka.Travel) рекомендовал присмотреться к небольшим городкам, расположенным в 16−30 км от Вроцлава (Соботка, Ярковице, Олесница), где можно было снять номер в отеле по цене от 2,5−3 тыс. руб. в сутки и без проблем добраться до стадиона. «Даже без машины — удобный вариант», — писал он.

Фанаты могли поселиться и в соседних странах, что с учетом расстояний, транспортной инфраструктуры и стоимости передвижения в Европе было вполне реальным вариантом. «Судите сами: из Вроцлава до Праги — 320 км, до Дрездена — 260 км, Остравы — 190 км, Либерец — 215 км. Можно путешествовать по Чехии, Германии, а на футбол только приехать в день матча», — писал блогер.

Чемпионат по ценам

Расстояние между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира в России, конечно, гораздо больше. Например, чтобы добраться от Калининграда до Екатеринбурга, надо преодолеть около 3 тыс. км, а от Санкт-Петербурга до Сочи — более 2 тыс. км.

Если говорить о крупных городах, ближайших к принимающим ЧМ-2018, то и в этом случае расстояния измеряются сотнями километров. Впрочем, для перемещения между городами, в которых пройдут матчи, болельщикам пообещали бесплатные билеты, а вот как они будут добираться, скажем, от Рязани до Москвы, это уж их забота.

Неудивительно, что в таких условиях хороший стимул к оживлению получил рынок загородного жилья вблизи Москвы. К тому же некоторые ведущие футбольные сборные будут жить и готовиться к матчам на спортивных базах Подмосковья. Например, чемпионы мира — футболисты Германии — выбрали Ватутинки, аргентинцы «забронировали» Бронницы, а французы — Истру.

Наверняка их поклонникам захочется поселиться рядом с кумирами. А многие иностранные болельщики в принципе предпочитают жить за городом.

Предвосхищая спрос, некоторые собственники загородных особняков заранее и специально под мундиаль вывели свои объекты на рынок аренды. И в ряде случаев — очень успешно.

«Интерес к загородным объектам, связанный с чемпионатом мира, появился еще в прошлом году, и к настоящему моменту он уже реализован в конкретных сделках», — говорит Илья Менжунов, управляющий директор компании «Метриум Премиум», участник партнерской сети CBRE.

Правда, пик ажиотажа уже прошел. Так, к примеру, если говорить об арендаторах, которых по косвенным признакам можно было бы отнести к фанатам, то, по оценкам Ильи Менжунова, из общего числа сделок аренды с такими клиентами 76% пришлось на конец ноября — декабрь 2017 года. «С начала 2018 года таких клиентов стало существенно меньше, так как решение вопроса о жилье для футбольных болельщиков совпало по времени с наиболее ажиотажным этапом распродажи билетов на матчи», — рассказывает Менжунов. Диапазон арендных ставок составил от 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. в месяц. Впрочем, как ранее писал «Ъ», некоторые элитные объекты сдавались за 600 тыс. руб. в сутки.

Судя по информации, размещенной сегодня на Airbnb, стоимость краткосрочной аренды big house на время ЧМ доходит до 50−60 тыс. руб. в сутки. Владельцы недвижимости надеются выручить за месяц аренды 1,5−2 млн руб. Это сопоставимо со стоимостью съема современной квартиры площадью 136 кв. м в Скатертном переулке на «Арбатской», тоже выставленной специально под чемпионат мира.

«Краткосрочная аренда для собственников рискованна и нежелательна, поэтому в обычное время ставка на малый срок возрастает на 25%. За счет этой разницы собственник может компенсировать износ дома», — говорит Татьяна Черных, руководитель отдела аренды департамента загородной недвижимости компании PENNY LANE REALTY.

Сегодня самое недорогое предложение на время чемпионата мира, которое нашла Мария Жукова, директор компании «Миэль-Аренда», — деревянный коттедж площадью 70 кв. м в 15 км от МКАД по Новорижскому шоссе за 18 тыс. руб. в сутки. «Коттедж площадью 350 кв. м на этом же направлении и удалении уже обойдется нанимателю в 37 тыс. руб. в сутки», — добавляет она.

И таких предложений довольно много. Сегодня, по оценкам Алексея Попова из ЦИАН, на рынке посуточной аренды домов Московского региона экспонируется около 1,3−1,4 тыс. объектов. В основном это крупные загородные дома и коттеджи (средняя площадь лота, предлагаемого в посуточную сдачу, — около 330 кв. м, тогда как, к примеру, на рынке продажи средний дом или коттедж имеет площадь около 280 кв. м).

Ценообразование в сегменте краткосрочной аренды не самое простое. В частности, базовая цена, которая фигурирует в объявлении, часто подразумевает ставку сдачи при длительном заселении (более недели) или, скажем, актуальна только в будни. Кроме того, итоговый платеж часто зависит еще и от объема дополнительных услуг, которые предлагают владельцы (клининг, питание, развлекательная программа, трансфер). «В некоторых крупных загородных домах разнообразие услуг сопоставимо с полноценным гостиничным обслуживанием», — рассказывает Попов.

По его данным, средняя базовая цена аренды в Московском регионе — 11,5 тыс. руб. в сутки. Самые высокие ставки — в ближнем Подмосковье (13,7 тыс. руб. в сутки) и Новой Москве (14,7 тыс. руб. в сутки), на расстоянии 10−30 км от МКАД цены ниже — 10,6 тыс. руб., самые доступные лоты — в дальнем Подмосковье (8,4 тыс. руб.).

Гостиничный базис

Хотя до начала футбольного первенства осталось около месяца, владельцы загородной недвижимости еще могут неплохо заработать на мундиале. Ведь спрос на аренду дач со стороны футбольных болельщиков не угасает.

«Дорогостоящее жилье фанаты арендовали заранее, хотя до сих пор отдельные заявки к нам приходят. К примеру, совсем недавно к нам обратился потенциальный арендатор, который намеревался разместить сразу 40 болельщиков», — говорит Илья Менжунов.

Однако сейчас тем, кто приедет в Москву, придется выбирать предложения по самым высоким ценам. А основной спрос, конечно, на самые демократичные по цене варианты.

В частности, согласно оценкам компании JLL, которая провела исследование гостиничных рынков стран, принимавших последние три чемпионата мира по футболу, с целью спрогнозировать, чего ожидать и к чему готовиться российским отельерам и инвесторам, основной спрос в период мундиаля будет сосредоточен в наиболее бюджетных сегментах гостиничного предложения (две-три звезды).

«Большая часть приезжающих на матчи — это болельщики, тогда как процент высокобюджетного спроса (команды и их персонал, спонсоры, медиа) не так велик в общей массе. При этом средний сегмент качественного гостиничного рынка (аналог трех звезд) в трех крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи — уже в прошлом году фиксировал пиковую загрузку в июне и июле. Учитывая эту традиционно высокую сезонную активность, мы, скорее всего, будем наблюдать избыток спроса в бюджетных сегментах, который также заполнит мини-отели, хостелы и апартаменты, предлагаемые на рынке», — рассказывает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL.

При этом повышение тарифов в городах, принимающих матчи чемпионата мира, ограничено постановлением правительства РФ.

Так, в частности, в Москве стоимость гостиничного обслуживания за сутки проживания в категории «две звезды» не должна превышать 7,4 тыс. руб. и 10,6 тыс. руб. в зависимости от категории номера, «одна звезда» — 7 тыс. руб. и 9,9 тыс. руб., «без звезд» — 3,5 тыс. руб. и 7 тыс. руб.

Максимальная цена для высшей категории номера в отеле уровня «пять звезд», согласно этому постановлению, — 650 тыс. руб.

«Данные ограничения не касаются частного сектора, например квартир и коттеджей в аренду», — отмечает Татьяна Веллер. По ее мнению, безусловно, часть спроса охватит Московскую область, при этом в случае с отелями гости будут выбирать объекты вблизи Москвы, от которых будет удобно добраться до стадионов. Так что те владельцы загородных домов, которые отвечают этим требованиям и не страшно дороги, еще имеют шансы получить в качестве арендаторов иностранцев, приехавших на ЧМ-2018.

Дачное импортозамещение.

Как ни странно, сегодня у владельцев загородной недвижимости наибольшие шансы заработать на мундиале, сдав жилье не иностранным туристам, а соотечественникам. Согласно результатам исследования глобального подразделения компании Nielsen, которая проводила опрос среди 2,5 тыс. россиян, уровень осведомленности о чемпионате мира среди наших соотечественников крайне высокий — 95%.

Однако зная о самом факте проведения в России футбольного праздника, местные жители могут оказаться не готовы к его околоспортивной составляющей. Одинаково неприятными могут оказаться пьяные фанаты проигравшей или победившей команды, оставляющие после себя горы мусора. Плюс заторы на дорогах, перекрытия движения и другие «издержки гостеприимства».

Столкнувшись с проблемами, аборигены вполне могут задуматься, куда бы поскорее скрыться из города, да еще чтобы это было недорого. Можно, конечно, улететь куда-нибудь на это время. «Тем москвичам, которые хотят сбежать от футбольного ажиотажа, найти подходящее направление для путешествия будет довольно легко. С точки зрения цен на авиабилеты среди самых бюджетных заграничных направлений — Венгрия (Дебрецен — от 4 тыс. руб., Будапешт — от 7 тыс. руб. туда и обратно), Белоруссия (Минск — от 6 тыс. руб.), Словакия (Братислава — от 6 тыс. руб.)», — рассказывает Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. Также можно найти недорогие билеты в Азию.

Но часть направлений требует действующей визы, и все они хороши, если нужно быстро уехать одному, а не семьей. Поэтому велика вероятность, что бегущие от наплыва в Москву футбольных фанатов захотят на время чемпионата мира срочно снять дачу.

Разумеется, москвичи хотят снимать что попроще. «Классический дачный запрос выглядит так: дом со всеми удобствами, с необходимой бытовой техникой и мебелью в хорошем состоянии, с просторным участком, желательно, чтобы рядом были лес и водоем, при этом недалеко от Москвы, с хорошей транспортной доступностью, стоимостью не дороже 50−60 тыс. руб. в месяц», — рассказывает Мария Жукова.

Такие предложения есть, но их мгновенно расхватывают. Разумеется, встречаются предложения и подешевле: сегодня ставки на загородную аренду, по данным компании «Миэль-Аренда», начинаются от 25 тыс. руб. в месяц за простой дом (с удобствами в доме) в 22 км от Москвы и доходят более чем до 1 млн руб. за шикарные коттеджи на Рублево-Успенском шоссе.