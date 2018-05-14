Большее количество российских пищевых продуктов может поступить на китайский рынок
Материал издания Синьхуа (Китай).
Материал издания Синьхуа (Китай).
В пограничном китайском городе Хэйхэ есть улица, специализирующаяся на торговле российскими товарами. На этой улице все заняты делом: каждый день импортируемые из России товары здесь целыми партиями упаковываются и грузятся, а затем отправляются по всему Китаю.
С 80−90-х годов прошлого века город Хэйхэ поддерживает тесные торговые контакты с Россией, в связи с чем его называют «самым загруженным
В число импортируемых из России товаров входят конфеты, печенье, мука и масло. Среди этого многообразия «фаворитом» у китайских потребителей стали российские грильяжные конфеты «Крокант».
Компания «Фэнтай» является одним из крупнейших предприятий Хэйхэ, специализирующихся на торговле российскими продуктам. «В 2017 году общий объем продаж компанией российских пищевых продуктов составил 530 миллионов юаней (около 84,1 миллиона долларов), из которых на одни конфеты “Крокант” пришлось почти 300 миллионов юаней», — отметил замдиректора компании Хуан Миншань.
В последние годы, с появлением ряда новых предприятий, торгующих импортируемыми из России продуктами питания, такие традиционные КПП провинции Хэйлунцзян, как Хэйхэ и Суйфэньхэ, становятся базами консолидации и распределения пищевых продуктов российского производства. Многие местные предприятия продают российские пищевые продукты на платформах электронной коммерции, что делает российские товары ближе для потребителей из других регионов Китая.
Хуан Миншань отметил, что в настоящее время китайские компании импортируют российские пищевые продукты не только из Дальневосточного региона России, находящегося в непосредственной близости от Китая, они начали активнее сотрудничать напрямую с производителями европейской части России.
Чжан Дацин выразил надежду на дальнейшее расширение ассортимента импортируемых из России пищевых продуктов, чтобы у потребителей появился больший выбор.