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16:57 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

Большее количество российских пищевых продуктов может поступить на китайский рынок

Материал издания Синьхуа (Китай).

Источник: РИА "Новости"

В пограничном китайском городе Хэйхэ есть улица, специализирующаяся на торговле российскими товарами. На этой улице все заняты делом: каждый день импортируемые из России товары здесь целыми партиями упаковываются и грузятся, а затем отправляются по всему Китаю.

С 80−90-х годов прошлого века город Хэйхэ поддерживает тесные торговые контакты с Россией, в связи с чем его называют «самым загруженным контрольно-пропускным пунктом на китайско-российской границе». По словам замначальника канцелярии КПП Хэйхэ Чжан Дацина, в последние годы количество российских пищевых продуктов, импортируемых через КПП Хэйхэ, постоянно увеличивается.

В число импортируемых из России товаров входят конфеты, печенье, мука и масло. Среди этого многообразия «фаворитом» у китайских потребителей стали российские грильяжные конфеты «Крокант».

В магазинах их обычно ставят на самое видное место. На известной китайской платформе электронной коммерции «Таобао» конфеты «Крокант» являются хитом продаж.
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Компания «Фэнтай» является одним из крупнейших предприятий Хэйхэ, специализирующихся на торговле российскими продуктам. «В 2017 году общий объем продаж компанией российских пищевых продуктов составил 530 миллионов юаней (около 84,1 миллиона долларов), из которых на одни конфеты “Крокант” пришлось почти 300 миллионов юаней», — отметил замдиректора компании Хуан Миншань.

В последние годы, с появлением ряда новых предприятий, торгующих импортируемыми из России продуктами питания, такие традиционные КПП провинции Хэйлунцзян, как Хэйхэ и Суйфэньхэ, становятся базами консолидации и распределения пищевых продуктов российского производства. Многие местные предприятия продают российские пищевые продукты на платформах электронной коммерции, что делает российские товары ближе для потребителей из других регионов Китая.

Хуан Миншань отметил, что в настоящее время китайские компании импортируют российские пищевые продукты не только из Дальневосточного региона России, находящегося в непосредственной близости от Китая, они начали активнее сотрудничать напрямую с производителями европейской части России.

По мнению многих китайских импортеров, причиной популярности российских пищевых продуктов среди китайских потребителей является их высокое качество и относительно низкие цены.

Чжан Дацин выразил надежду на дальнейшее расширение ассортимента импортируемых из России пищевых продуктов, чтобы у потребителей появился больший выбор.

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