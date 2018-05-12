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16:58 (мск), источник: Sputnik.by

В Калининград и Москву летом можно летать из Гомеля

«Белавиа» возобновляется рейсы из Гомеля в Калининград по понедельникам и четвергам.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 12 мая — Sputnik. Регулярное авиасообщение областного центра с Калининградом и Москвой открывается в первый день лета. С 1 июня по понедельникам и четвергам авиакомпания «Белавиа» возобновляет рейсы в Калининград.

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Направление традиционно востребовано жителями Полесского региона. Стоимость перелета составит от 63 до 70 евро. Время отправления из Калининграда — 9:10, прибытие в Гомель — 11:35, в обратную сторону — 12:05—12:30 (с учетом местного времени). Обслуживать рейсы будут самолеты CRJ. Последний рейс запланирован на 30 августа. По средам, пятницам и воскресеньям в московский аэропорт Домодедово будет летать российская авиакомпания «Сибирь» на «Боингах». Стоимость этой поездки будет колебаться в пределах 45−60 евро в зависимости от сроков бронирования билета и наличия багажа. Из Домодедово самолет взлетит в 9:55 и сядет в Гомеле в 11:20.

Обратный рейс — в 12:05, через полтора часа самолет приземлится в российской столице. «Сибирь» подтвердила сотрудничество с аэропортом Гомеля до 27 октября. Оговорено, что если оно будет продуктивным, то договор продлят, а количество рейсов увеличат, сообщил заместитель начальника Гомельского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Николай Мурашко.

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