В Калининград и Москву летом можно летать из Гомеля
«Белавиа» возобновляется рейсы из Гомеля в Калининград по понедельникам и четвергам.
«Белавиа» возобновляется рейсы из Гомеля в Калининград по понедельникам и четвергам.
ГОМЕЛЬ, 12 мая — Sputnik. Регулярное авиасообщение областного центра с Калининградом и Москвой открывается в первый день лета. С 1 июня по понедельникам и четвергам авиакомпания «Белавиа» возобновляет рейсы в Калининград.
Направление традиционно востребовано жителями Полесского региона. Стоимость перелета составит от 63 до 70 евро. Время отправления из Калининграда — 9:10, прибытие в Гомель — 11:35, в обратную сторону —
Обратный рейс — в 12:05, через полтора часа самолет приземлится в российской столице. «Сибирь» подтвердила сотрудничество с аэропортом Гомеля до 27 октября. Оговорено, что если оно будет продуктивным, то договор продлят, а количество рейсов увеличат, сообщил заместитель начальника Гомельского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Николай Мурашко.