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18:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Цены на сигареты могут резко возрасти

Власти предлагают увеличить акцизы на сигареты без фильтра в 2019 — 2020 годах.

Источник: Комсомольская правда

В 2019 году предлагается увеличить специальный размер акциза до 460 леев за 1000 штук, а в 2020 году — 540 леев за 1000 штук. Министерство финансов выставило на общественное обсуждение законопроект о поправках к Налоговому кодексу, сообщает IPN.

Таким образом, в соответствии со взятыми обязательствами, Молдова до 2025 года должна ввести размер акциза не менее чем 90 евро за 1000 сигарет, независимо от розничной цены.

В то же время, согласно Минфину, увеличение акцизов на табачные изделия также является мерой по борьбе с потреблением табачных изделий, вызывающим смертельные заболевания.

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