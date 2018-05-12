Цены на сигареты могут резко возрасти

Источник: Комсомольская правда

В 2019 году предлагается увеличить специальный размер акциза до 460 леев за 1000 штук, а в 2020 году — 540 леев за 1000 штук. Министерство финансов выставило на общественное обсуждение законопроект о поправках к Налоговому кодексу, сообщает IPN.

Таким образом, в соответствии со взятыми обязательствами, Молдова до 2025 года должна ввести размер акциза не менее чем 90 евро за 1000 сигарет, независимо от розничной цены.