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12 мая, источник: Sputnik.by

В «Белнефтехиме» рассказали о строительстве нового азотного комбината

По словам председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, при строительстве будет эффективно использована инфраструктура «Гродно Азот».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Строительство нового азотного комплекса на базе «Гродно Азот» позволит сэкономить от 180 миллионов долларов, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Во время совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко приняли решение об обновлении азотного производства в Гродно и возведении нового завода. Его стоимость оценивают в 1 миллиард долларов. К тому же, модернизация «Гродно Азот» и строительство нового предприятия может идти параллельно.

«Основная концепция, на которую мы идем, — это строительство нового азотного комплекса. Это не столько новый комбинат, сколько новые мощности по аммиаку и карбамиду. Это не в полном смысле весь комбинат, это элементы. А вот как раз от находящегося сегодня в Гродно комплекса будет использоваться его инфраструктура, она эффективно будет дозагружена», — рассказал Ляшенко.

По его словам, инвесторы, оценивая участие в этом проекте, отмечали, что выгоднее строиться на базе сегодняшнего предприятия.

«Потому что это позволяет от 180 и более миллионов долларов сэкономить за счет уже имеющейся инфраструктуры», — пояснил председатель «Белнефтехима».

Сначала, согласно определенным государством процедурам, будет объявлен конкурс.

«А так как проект сложный, то после объявления конкурса предложения будут поступать и рассматриваться полгода и даже более. Но уже после того даже, как будет определен победитель конкурса, подписание таких больших контрактов на такие большие суммы занимает не меньший срок», — отметил Ляшенко.

Он также подчеркнул, что такие проекты просчитываются минимум на полезный срок их службы.

«Срок службы азотного комплекса сегодня — 15−20 лет. Поэтому горизонт просчета смотрим такой», — заключил он.

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