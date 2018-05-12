В «Белнефтехиме» рассказали о строительстве нового азотного комбината
По словам председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, при строительстве будет эффективно использована инфраструктура «Гродно Азот».
По словам председателя «Белнефтехима» Игоря Ляшенко, при строительстве будет эффективно использована инфраструктура «Гродно Азот».
МИНСК, 12 мая — Sputnik. Строительство нового азотного комплекса на базе «Гродно Азот» позволит сэкономить от 180 миллионов долларов, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Во время совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко приняли решение об обновлении азотного производства в Гродно и возведении нового завода. Его стоимость оценивают в 1 миллиард долларов. К тому же, модернизация «Гродно Азот» и строительство нового предприятия может идти параллельно.
«Основная концепция, на которую мы идем, — это строительство нового азотного комплекса. Это не столько новый комбинат, сколько новые мощности по аммиаку и карбамиду. Это не в полном смысле весь комбинат, это элементы. А вот как раз от находящегося сегодня в Гродно комплекса будет использоваться его инфраструктура, она эффективно будет дозагружена», — рассказал Ляшенко.
По его словам, инвесторы, оценивая участие в этом проекте, отмечали, что выгоднее строиться на базе сегодняшнего предприятия.
«Потому что это позволяет от 180 и более миллионов долларов сэкономить за счет уже имеющейся инфраструктуры», — пояснил председатель «Белнефтехима».
Сначала, согласно определенным государством процедурам, будет объявлен конкурс.
«А так как проект сложный, то после объявления конкурса предложения будут поступать и рассматриваться полгода и даже более. Но уже после того даже, как будет определен победитель конкурса, подписание таких больших контрактов на такие большие суммы занимает не меньший срок», — отметил Ляшенко.
Он также подчеркнул, что такие проекты просчитываются минимум на полезный срок их службы.
«Срок службы азотного комплекса сегодня — 15−20 лет. Поэтому горизонт просчета смотрим такой», — заключил он.