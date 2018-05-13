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10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

«Дальневосточный гектар» можно нарастить или поменять

Земля в Приморье по-прежнему пользуется повышенным спросом.

Источник: Reuters

Около 46 тысяч граждан стали владельцами «дальневосточного гектара». А всего подана 115421 заявка, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока.

По-прежнему особым спросом пользуются наделы в Приморье — почти 46 тысяч заявлений. На второй позиции по привлекательности стоит Республика Саха (Якутия), где подано больше 20 тысяч заявок. На третьем месте — Хабаровский край (16,9 тысяч), на четвертом Сахалин (14,6).

В министерстве напоминают: участки по программе «Дальневосточный гектар» чиновники оформляют бесплатно, через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с тем, как он планирует использовать землю, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

«Старожилы» программы, освоившие наделы, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать по назначению.

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