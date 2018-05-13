«Дальневосточный гектар» можно нарастить или поменять
Земля в Приморье
Земля в Приморье
Около 46 тысяч граждан стали владельцами «дальневосточного гектара». А всего подана 115421 заявка, сообщили в министерстве по развитию Дальнего Востока.
В министерстве напоминают: участки по программе «Дальневосточный гектар» чиновники оформляют бесплатно, через Интернет из любой точки мира с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с тем, как он планирует использовать землю, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.
«Старожилы» программы, освоившие наделы, смогут претендовать на получение дополнительных участков. Минвостокразвития России планирует давать возможность гражданам поменять «гектар», если его невозможно использовать по назначению.