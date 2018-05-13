Кувейтские компании готовы инвестировать в экономику Узбекистана

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по Афганистану Исматуллой Иргашевым провела в Кувейте встречи и переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром обороны Кувейта шейхом Насером Сабахом аль-Ахмадом ас-Сабахом и заместителем министра иностранных дел Али Сулайманом аль-Сайидом. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, сообщает пресс-служба МИД республики.

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«Руководители Кувейта выразили поддержку дальновидному внешнеполитическому и внутриполитическому курсу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и высоко оценили проводимые под его руководством социально-экономические реформы», — говорится в сообщении.

Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества. Подчеркивается, что кувейтские компании готовы инвестировать в различные сферы экономики Узбекистана.

«В этом плане важным является организация первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в июле 2018 года в Ташкенте и открытие прямых авиарейсов между Кувейтом и Узбекистаном», — указывает пресс-служба внешнеполитического ведомства.