Друзья Трампа: каких медиамагнатов не любят американские либералы

Источник: AP 2018

Председатель совета директоров Sinclair Broadcasting Group Дэвид Смит превратил отцовский бизнес в одну из крупнейших вещательных компаний в стране. Чем его бизнес навлек гнев прогрессивной общественности?

Семейство, стоящее за Sinclair Broadcasting Group, разбогатело, создав медиаимперию, которая в последнее время навлекла на себя гнев либералов и левых СМИ. Состояние семьи Смит, в которую входят братья Дэвид, Роберт, Фредерик, Дж. Дункан, размещенное в россыпи трастов, в совокупности достигает $1,2 млрд, следует из оценки Forbes. Эта оценка основана на долях членов семьи в публичной компании Sinclair Broadcasting, продажах акций за последние 15 лет, дивидендах и некоторых частных активах.

Расположенная в Мэриленде Sinclair Broadcasting Group, которой принадлежат 192 телестанции по всей стране, в последнее время привлекла к себе внимание СМИ из-за обязательных вставок правового толка, которые вынуждены транслировать местные станции. Борис Апштайн, бывший ассистент Дональда Трампа, ведет регулярную передачу, которая выходит до девяти раз в неделю.

Среди недавних выпусков есть и такие, где он выступает в поддержку Национальной стрелковой ассоциации после стрельбы в школах, критикует кабельные телеканалы за подход к освещению скандала с порноактрисой Сторми Дэниэлс или одобряет идею строительства стены на границе с Мексикой.

Хотя Sinclair выпускает эти консервативные передачи уже более десяти лет, они вновь оказались в центре внимания в прошлом году из-за избрания Трампа, а также планируемого приобретения Tribune Media за $3,9 млрд, после которого Sinclair станет крупнейшей вещательной компанией в стране.

Несмотря на то, что эти передачи критикуют за предвзятость, они явно не повредили бизнесу.

За последние десять лет выручка выросла на 281% до $2,7 млрд в 2017 году, а акции Sinclair подорожали на 367%. В результате рыночная капитализация компании недавно достигла $3 млрд.

Все это произошло под контролем и руководством 67-летнего Дэвида Смита, председателя совета директоров и бывшего CEO компании, а также сына основателя компании Джулиана Синклэра Смита.

«Sinclair играет жестче, чем кто-либо, » — говорит Дэниел Курнос, аналитик в Benchmark Capital. Упорство Дэвида в приобретении станций распространяется и на переговоры по поводу цен на рекламу и оплаты ретрансляции, которые выше, чем у большинства других компаний.

Джулиан, инженер с предпринимательской жилкой, основал Chesapeake Television Corp. с единственной телестанцией в Балтиморе в 1971 году. Пока его старший сын Фредерик изучал стоматологию, Дэвид стал сооснователем Comark, компании по производству телепередатчиков, которую он с партнерами продал за $5 млн в 1986 году, когда Дэвид занял свое место в семейном бизнесе. Примерно в это же время здоровье его отца начало ухудшаться (он умер в 1993 году), из-за чего всем четверым братьям пришлось присоединиться к семейному бизнесу. Роберт стал казначеем, Фредерик — директором, а Дункан — секретарем и директором.

Дэвид был назначен CEO в 1988 году в возрасте 37 лет и стал председателем совета директоров два года спустя. На тот момент это была частная компания со станциями всего в трех городах: Балтиморе, штат Мэриленд, Питтсбурге, штат Пенсильвания, и Колумбусе, штат Огайо. С тех пор под руководством Дэвида Sinclair Broadcasting (она был переименована в 1995 году) приобрела еще 189 станций в 89 муниципальных районах США. Sinclair вышла на биржу в 1995 году.

«Я хотел просто зарабатывать деньги», — вот что Дэвид, богатейший из братьев с состоянием примерно в $325 млн, беззастенчиво заявил Forbes 28 лет назад в статье, описывающей его планы по увеличению Sinclair. Дэвид, который в прошлом году покинул должность CEO, но остается председателем совета директоров, отказался дать комментарии для этой статьи.

Чтобы «просто зарабатывать деньги» в бизнесе, ориентированном на масштабирование, Дэвид скупил все доступные станции вещания.

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Сначала он сосредоточился на вторичных рынках, вроде Мемфиса, Сент-Луиса и Сан-Антонио, где издержки от ведения деятельности были ниже, что в таких городах, как Нью-Йорк или Чикаго. «Я считал, что в телевизионной индустрии произойдут определенные изменения, важнейшее из которых — консолидация», — говорил Дэвид Forbes в 1996 году.

В 1990-х компания первой придумала, как обойти требование Федеральной комиссии по связи, запрещающее владеть более чем одной телестанцией на муниципальный район. Мать Дэвида, Кэролин Смит, основала новую фирму, Cunningham Broadcasting. После смерти Кэролин в 2012 году, основная доля в Cunningham Broadcasting перешла в семейный траст, который включен в оценку совокупного состояния семейства Смит. Сегодня Cunningham по-прежнему владеет 20 станциями и платит Sinclair — в прошлом году более $120 млн — за управление сеткой передач, рекламой и логистикой для большинства из них. Собственная команда Cunningham невелика, а ее финансовый директор, Лиза Ашер, — бывшая сотрудница Sinclair.

Агрессивная тактика семейства и свойственная эпохе Трампа тяга к ослаблению регулирования означают, что в ближайшие годы Sinclair может вырасти.

Предполагаемое приобретение Sinclair компании Tribune Media, в результате которого к сети добавится 42 станции, даст ей доступ к 72% американских домохозяйств, по сравнению с нынешними 40%.

О сделке было объявлено в мае 2017 года, всего за несколько недель до того, как Федеральная комиссия по связи во главе с председателем Аджитом Паи приняла новое положение, согласно которому вещательные компании смогут владеть большим количеством станций, чем раньше.

Кажется, что Смиты выиграют в финансовом плане, и ясно одно. Если сделка будет заключена, еще больше станций будут вынуждены запускать эти спорные — и ориентированные на правый сектор — вставки, которыми славится Sinclair. Как говорит Бартон Крокетт, аналитик инвестиционного банка B. Riley FBR: «Только потому что вы добавили политику в местные новости, бизнес необязательно пострадает».