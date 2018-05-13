Друзья Трампа: каких медиамагнатов не любят американские либералы
В США медиабизнес является одним из мощных игроков политической арены.
В США медиабизнес является одним из мощных игроков политической арены.
Председатель совета директоров Sinclair Broadcasting Group Дэвид Смит превратил отцовский бизнес в одну из крупнейших вещательных компаний в стране. Чем его бизнес навлек гнев прогрессивной общественности?
Семейство, стоящее за Sinclair Broadcasting Group, разбогатело, создав медиаимперию, которая в последнее время навлекла на себя гнев либералов и левых СМИ. Состояние семьи Смит, в которую входят братья Дэвид, Роберт, Фредерик, Дж. Дункан, размещенное в россыпи трастов, в совокупности достигает $1,2 млрд, следует из оценки Forbes. Эта оценка основана на долях членов семьи в публичной компании Sinclair Broadcasting, продажах акций за последние 15 лет, дивидендах и некоторых частных активах.
Расположенная в Мэриленде Sinclair Broadcasting Group, которой принадлежат 192 телестанции по всей стране, в последнее время привлекла к себе внимание СМИ
Хотя Sinclair выпускает эти консервативные передачи уже более десяти лет, они вновь оказались в центре внимания в прошлом году
Несмотря на то, что эти передачи критикуют за предвзятость, они явно не повредили бизнесу.
Все это произошло под контролем и руководством 67-летнего Дэвида Смита, председателя совета директоров и бывшего CEO компании, а также сына основателя компании Джулиана Синклэра Смита.
«Sinclair играет жестче, чем
Джулиан, инженер с предпринимательской жилкой, основал Chesapeake Television Corp. с единственной телестанцией в Балтиморе в 1971 году. Пока его старший сын Фредерик изучал стоматологию, Дэвид стал сооснователем Comark, компании по производству телепередатчиков, которую он с партнерами продал за $5 млн в 1986 году, когда Дэвид занял свое место в семейном бизнесе. Примерно в это же время здоровье его отца начало ухудшаться (он умер в 1993 году),
Дэвид был назначен CEO в 1988 году в возрасте 37 лет и стал председателем совета директоров два года спустя. На тот момент это была частная компания со станциями всего в трех городах: Балтиморе, штат Мэриленд, Питтсбурге, штат Пенсильвания, и Колумбусе, штат Огайо. С тех пор под руководством Дэвида Sinclair Broadcasting (она был переименована в 1995 году) приобрела еще 189 станций в 89 муниципальных районах США. Sinclair вышла на биржу в 1995 году.
«Я хотел просто зарабатывать деньги», — вот что Дэвид, богатейший из братьев с состоянием примерно в $325 млн, беззастенчиво заявил Forbes 28 лет назад в статье, описывающей его планы по увеличению Sinclair. Дэвид, который в прошлом году покинул должность CEO, но остается председателем совета директоров, отказался дать комментарии для этой статьи.
Сначала он сосредоточился на вторичных рынках, вроде Мемфиса,
В 1990-х компания первой придумала, как обойти требование Федеральной комиссии по связи, запрещающее владеть более чем одной телестанцией на муниципальный район. Мать Дэвида, Кэролин Смит, основала новую фирму, Cunningham Broadcasting. После смерти Кэролин в 2012 году, основная доля в Cunningham Broadcasting перешла в семейный траст, который включен в оценку совокупного состояния семейства Смит. Сегодня Cunningham
Агрессивная тактика семейства и свойственная эпохе Трампа тяга к ослаблению регулирования означают, что в ближайшие годы Sinclair может вырасти.
О сделке было объявлено в мае 2017 года, всего за несколько недель до того, как Федеральная комиссия по связи во главе с председателем Аджитом Паи приняла новое положение, согласно которому вещательные компании смогут владеть большим количеством станций, чем раньше.
Кажется, что Смиты выиграют в финансовом плане, и ясно одно. Если сделка будет заключена, еще больше станций будут вынуждены запускать эти спорные — и ориентированные на правый сектор — вставки, которыми славится Sinclair. Как говорит Бартон Крокетт, аналитик инвестиционного банка B. Riley FBR: «Только потому что вы добавили политику в местные новости, бизнес необязательно пострадает».
Перевод Натальи Балабанцевой.