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16:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ назвали Алишера Усманова одним из богатейших жителей Британии

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов вошел в список самых богатых жителей Великобритании, заняв восьмую строчку в ежегодном рейтинге британской газеты Times.

Источник: РИА Новости

Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 1,235 миллиарда фунтов меньше, чем в прошлом году. Тогда газета поместила российского предпринимателя на пятую строчку рейтинга.

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Самым богатым человеком в стране, по мнению издания, является британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.

Второе место досталось прошлогодним лидерам рейтинга индийским предпринимателям Шри и Гопи Хиндуя, владельцам компании Hinduja Group. Стоимость их активов составляет, по данным издания, 20,644 миллиарда фунтов. Тройку самых богатых британцев замыкает американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, состояние которого оценивается в 15,259 миллиарда фунтов.

В список богатейших людей Соединенного Королевства также попал россиянин Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси».

Он сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов и составил 9,333 миллиарда фунтов, отмечает газета.

Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует «Металлоинвест», «Мегафон», и долю в Mail.Ru Group. Кроме того, Усманов владеет 30% британского футбольного клуба «Арсенал». Блаватник контролирует Access Industries, которой, в частности, принадлежит пакет акций «Русала». Роману Абрамовичу среди прочего принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz. Кроме того, он с 2003 года владеет британским футбольным клубом «Челси».

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