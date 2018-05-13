СМИ назвали Алишера Усманова одним из богатейших жителей Британии

Источник: РИА Новости

Состояние российского бизнесмена по итогам 2017 года издание оценило в 10,566 миллиарда фунтов стерлингов. Это на 1,235 миллиарда фунтов меньше, чем в прошлом году. Тогда газета поместила российского предпринимателя на пятую строчку рейтинга.

Читайте также Политики и миллиардеры: новички рейтинга самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Самым богатым человеком в стране, по мнению издания, является британский миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 21,05 миллиарда фунтов.

Второе место досталось прошлогодним лидерам рейтинга индийским предпринимателям Шри и Гопи Хиндуя, владельцам компании Hinduja Group. Стоимость их активов составляет, по данным издания, 20,644 миллиарда фунтов. Тройку самых богатых британцев замыкает американский бизнесмен советского происхождения Леонид (Леонард) Блаватник, состояние которого оценивается в 15,259 миллиарда фунтов.

В список богатейших людей Соединенного Королевства также попал россиянин Роман Абрамович, владеющий футбольным клубом «Челси».

Он сохранил за собой 13-ую строчку рейтинга. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов и составил 9,333 миллиарда фунтов, отмечает газета.