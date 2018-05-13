Кому в Молдове помогут трудоустроиться без проблем

Источник: Sputnik.md

Проблема занятости населения

В утвержденном кабмином плане по решению проблемы занятости населения значатся положения, которые, возможно, найдут отклик у представителей ряда категорий населения страны:

поощрение создания рабочих мест в селах;

повышение шансов устроиться на работу как гражданам Молдовы, так и иностранцам;

упрощение доступа к кредитованию для развития малых и средних предприятий;

создание промышленного парка в Комрате, где появится более 2500 рабочих мест;

реализация программы по поддержке молодых предпринимателей и женщин;

гранты для фермеров;

поддержка при приеме на работу вернувшихся в Молдову из-за рубежа, лицам из социально уязвимых слоев общества, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто вышел на свободу из мест заключения;

рубежа, лицам из социально уязвимых слоев общества, людям с ограниченными возможностями, а также тем, кто вышел на свободу из мест заключения; выделение 900 миллионов леев на создание рабочих мест в селах и 34 миллионов леев на выплату пособий молодым специалистам-медикам, работающим в сельской местности.

Для реализации всех этих начинаний необходимо 1,2 миллиарда леев, которые выделят из госбюджета и за счет инвестиций из-за рубежа.

Лучшее — детям

А талантливые дети из школ-интернатов Молдовы будут получать повышенные на 5% стипендии, которые предоставит Национальный колледж хореографии для учеников IV-IX классов художественного профиля.

Повышенные стипендии будут начислены за период с 1 января 2018 года и сохранят, как минимум, свой нынешний объем в течение всего обозначенного периода обучения ребят.