Кому в Молдове помогут трудоустроиться без проблем
КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Правительство Молдовы приняло на этой неделе ряд законопроектов по поощрению трудящихся и талантливых детей из социально уязвимых слоев населения.
КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Правительство Молдовы приняло на этой неделе ряд законопроектов по поощрению трудящихся и талантливых детей из социально уязвимых слоев населения.
Проблема занятости населения
В утвержденном кабмином плане по решению проблемы занятости населения значатся положения, которые, возможно, найдут отклик у представителей ряда категорий населения страны:
Для реализации всех этих начинаний необходимо 1,2 миллиарда леев, которые выделят из госбюджета и за счет инвестиций
Лучшее — детям
А талантливые дети из
Повышенные стипендии будут начислены за период с 1 января 2018 года и сохранят, как минимум, свой нынешний объем в течение всего обозначенного периода обучения ребят.
Учащиеся