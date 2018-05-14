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04:00 (мск), источник: Восток Медиа

Монтажные работы на ТЭЦ в Совгавани проведут специалисты из Магадана

В Хабаровском крае акционерное общество «ТЭЦ в городе Советская Гавань» признало несостоявшимся конкурс по определению подрядчика строительно-монтажных работ для обеспечения ввода объекта. Контракт заключат на правах закупки у единственного участника с компанией «Усть-СреднеканГЭСстрой» из Магадана.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает Eastrussia.ru, «Усть-СреднеканГЭСстрой», которая входит в «РусГидро», предложил цену подряда в 5,648 миллиарда рублей при начальной цене в 5,686 миллиарда рублей. Предложение повторило московское АО «ЧиркейГЭСстрой», но в итоге компания отозвала свою заявку.

Третий претендент на лот — ООО «КЭР-Инжиниринг» из Казани — был готов взяться за работу за 5,196 миллиарда рублей, однако комиссия отклонила предложение из-за того, что у компании нет опыта строительства объектов генерации.

РИА «Восток-Медиа» писало, что сдать ТЭЦ в Советской Гавани обещали в 2015 году. Однако затем стало понятно, что объект становится долгостроем. Компания «Русгидро» обращалась в Минэнерго России с просьбой перенести срок ввода объекта в эксплуатацию с 2016 на следующий год. Затем завершить строительно-монтажные работы собирались в конце 2017 года. В октябре на предприятии монтировали котлы и турбоагрегаты. В январе этого года Главгосэкспертиза России проверила сметную стоимость строительства ТЭЦ в Совгавани. Эксперты изучили все документы и выдали положительное заключение.

Агентство также сообщало, что «Дальневосточная генерирующая компания» направит на реконструкцию системы теплоснабжения в Советской Гавани 824 миллиона рублей. Реализация проекта позволит закрыть неэффективные котельные, обеспечив централизованное круглогодичное теплоснабжение их потребителей.

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