Монтажные работы на ТЭЦ в Совгавани проведут специалисты из Магадана

Источник: Восток Медиа

Как сообщает Eastrussia.ru, «Усть-СреднеканГЭСстрой», которая входит в «РусГидро», предложил цену подряда в 5,648 миллиарда рублей при начальной цене в 5,686 миллиарда рублей. Предложение повторило московское АО «ЧиркейГЭСстрой», но в итоге компания отозвала свою заявку.

Третий претендент на лот — ООО «КЭР-Инжиниринг» из Казани — был готов взяться за работу за 5,196 миллиарда рублей, однако комиссия отклонила предложение из-за того, что у компании нет опыта строительства объектов генерации.

РИА «Восток-Медиа» писало, что сдать ТЭЦ в Советской Гавани обещали в 2015 году. Однако затем стало понятно, что объект становится долгостроем. Компания «Русгидро» обращалась в Минэнерго России с просьбой перенести срок ввода объекта в эксплуатацию с 2016 на следующий год. Затем завершить строительно-монтажные работы собирались в конце 2017 года. В октябре на предприятии монтировали котлы и турбоагрегаты. В январе этого года Главгосэкспертиза России проверила сметную стоимость строительства ТЭЦ в Совгавани. Эксперты изучили все документы и выдали положительное заключение.