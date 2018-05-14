Монтажные работы на ТЭЦ в Совгавани проведут специалисты из Магадана
В Хабаровском крае акционерное общество «ТЭЦ в городе Советская Гавань» признало несостоявшимся конкурс по определению подрядчика
В Хабаровском крае акционерное общество «ТЭЦ в городе Советская Гавань» признало несостоявшимся конкурс по определению подрядчика
Как сообщает Eastrussia.ru, «Усть-СреднеканГЭСстрой», которая входит в «РусГидро», предложил цену подряда в 5,648 миллиарда рублей при начальной цене в 5,686 миллиарда рублей. Предложение повторило московское АО «ЧиркейГЭСстрой», но в итоге компания отозвала свою заявку.
Третий претендент на лот — ООО «КЭР-Инжиниринг» из Казани — был готов взяться за работу за 5,196 миллиарда рублей, однако комиссия отклонила предложение
РИА «Восток-Медиа» писало, что сдать ТЭЦ в Советской Гавани обещали в 2015 году. Однако затем стало понятно, что объект становится долгостроем. Компания «Русгидро» обращалась в Минэнерго России с просьбой перенести срок ввода объекта в эксплуатацию с 2016 на следующий год. Затем завершить
Агентство также сообщало, что «Дальневосточная генерирующая компания» направит на реконструкцию системы теплоснабжения в Советской Гавани 824 миллиона рублей. Реализация проекта позволит закрыть неэффективные котельные, обеспечив централизованное круглогодичное теплоснабжение их потребителей.