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06:16 (мск), источник: Newslab.ru

Аграрии Красноярского края приступили к массовому севу

Посевная кампания в регионе набирает обороты. На 11 мая засеяно 87 тысяч га зерновых и зернобобовых культур.

В Красноярском крае к севу сельскохозяйственных культур приступили аграрии центральных, восточных, западных и южных районов. По оперативным данным на 11 мая, посеяно 87 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 9% от плана, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и торговли региона.

В лидерах Ужурский район. Здесь зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади почти 31 тыс. га — это 25% от плана. Аграрии Рыбинского и Канского районов засеяли 12 тыс. га (27% от плана) и 7 тыс. га (13,6% от плана) соответственно. Хозяйства Минусинского и Курагинского районов произвели сев зерновых и зернобобовых культур на площади 4 тыс. га (10,5% от плана) и 3,6 тыс. га (11% от плана).

«Началу массовой посевной кампании мешает большое количество влаги на полях, образовавшейся в результате таяния снегов, что не позволяет провести сев в короткие сроки. Определенное беспокойство по этому поводу, конечно, есть, но есть и уверенность в том, что весенние полевые работы пройдут успешно. Сельчанам, как и прежде, остается ждать благоприятных солнечных дней», — сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

На 11 мая влага закрыта на 622 тыс. га. На текущую дату 2017 года прибивку влаги провели на площади 763 тыс. га. Под урожай 2018 года завезено 34,6 тыс. тонн действующего вещества, что на 7,2 тыс. тонн меньше в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Удобрено 93 тыс. га полей (в 2017 году — 196 тыс. га). Сельхозпредприятия края в полном объеме от потребности обеспечены семенами. В настоящее время идет завоз минеральных удобрений и подготовка и протравливание семян к посеву.

Общая посевная площадь в Красноярском крае в 2018 году составит 1 524 тыс. га. В частности, зерновыми и зернобобовыми культурами засеят 975 тыс. га, картофелем и овощами — 76 тыс. га. Увеличатся площади посева масличных и кормовых культур. Они составят 110 тыс. га и 363 тыс. га.

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