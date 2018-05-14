Аграрии Красноярского края приступили к массовому севу
Посевная кампания в регионе набирает обороты. На 11 мая засеяно 87 тысяч га зерновых и зернобобовых культур.
Посевная кампания в регионе набирает обороты. На 11 мая засеяно 87 тысяч га зерновых и зернобобовых культур.
В Красноярском крае к севу сельскохозяйственных культур приступили аграрии центральных, восточных, западных и южных районов. По оперативным данным на 11 мая, посеяно 87 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, или 9% от плана, сообщили в
В лидерах Ужурский район. Здесь зерновые и зернобобовые культуры посеяли на площади почти 31 тыс. га — это 25% от плана. Аграрии Рыбинского и Канского районов засеяли 12 тыс. га (27% от плана) и 7 тыс. га (13,6% от плана) соответственно. Хозяйства Минусинского и Курагинского районов произвели сев зерновых и зернобобовых культур на площади 4 тыс. га (10,5% от плана) и 3,6 тыс. га (11% от плана).
«Началу массовой посевной кампании мешает большое количество влаги на полях, образовавшейся в результате таяния снегов, что не позволяет провести сев в короткие сроки. Определенное беспокойство по этому поводу, конечно, есть, но есть и уверенность в том, что весенние полевые работы пройдут успешно. Сельчанам, как и прежде, остается ждать благоприятных солнечных дней», — сообщил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.
Общая посевная площадь в Красноярском крае в 2018 году составит 1 524 тыс. га. В частности, зерновыми и зернобобовыми культурами засеят 975 тыс. га, картофелем и овощами — 76 тыс. га. Увеличатся площади посева масличных и кормовых культур. Они составят 110 тыс. га и 363 тыс. га.