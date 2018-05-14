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07:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Отключения воды, газа и света в Челябинске 14 мая

Адреса.

По данным ЕДДС, в Калининском районе сегодня, 14 апреля, не будет электричества в домах по адресам:

— ул. Каслинская 93, 93-б, 97, 97-а, 97-б, 97-в; Работниц 58 с 9 до 18 часов.

— Бр. Кашириных 100 с 8 до 15 часов.

В Курчатовском районе запланировано отключение воды с 9 до 20 часов по пр. Победы, 380.

Не будет газа с 9.00 до 17.00 в доме по пр. Победы 304.

Запланировано отключение света с 8 до 18 часов в домах по адресам:

— ул. Рабоче-Крестьянская 69−101; Брянская 21−65 с 8 до 17 часов.

— ул. 2-я, 3-я Первомайская 1−56 с 8 до 17 часов.

— ул. Гродненская, Шлюзовая, 1-я, 2-я, Херсонская, 2-я, 3-я Осташковская. (частично пос. Аэродромный) с 8 до 17 часов.

— Комсомольский пр. 36, 36-в, 38-а с 8 до 18 часов.

В Ленинском районе сегодня не будет газа с 9 до 17 часов по адресу Ю. Бульвар 47.

Планово отключат электричество с 9 до 16 часов в домах на улицах:

— Севастопольская 4−26, 3−19; Бобруйская 45−49-а, 62−66; О. Кошевого 46−64, 43−59; Эстонская 64−74, 69−81; Львовская 14−32, 7−23; Гомельская 56- 70, 39−45; Барановичевская, 13-а; Толстого, 86−92; Маршальская.

В Металлургическом районе 14 мая будет прекращена подача электричества с 9 до 16 часов в домах по адресам:

— пос. Першино, дома ч/с: ограниченные улицами Беломорская — 32годовщины Октября — Мартеновская — Орловская.

В Советском районе отключат свет в домах по адресам:

— дома ч/с по улицам: Оренбургская, Карагандинская, пер. Круглый с 8 до 17 часов.

— дома ч/с ул: Профинтерна, Кузнечная с 8 до 16 часов.

— пос. Новосинеглазово, ч/с: Горная, Громова, Чапаева с 14 до 16 часов.

В Тракторозаводском районе будет прекращена подача газа с 9 до 17 часов в доме по адресу: Марченко 14.

Электричества не будет с 9 до 18 часов в домах на улицах:

— дома ч/с ограниченные улицами 2-я Щербаковская — Мамина — Томская — Танкистов.

В Центральном районе отключат воду с 9 до 18 часов в домах по адресам:

— Худякова 17, 19, 21, 23, 25.

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