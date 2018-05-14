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07:27 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге закрывается движение по Красных Командиров

В Екатеринбурге с 14 мая закрывается движение по улице Красных Командиров, сообщили в мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Энергетики будут ремонтировать тепломагистраль М-04, расположенную по оси этой улицы. Перекрывать ее будут в несколько этапов:

  • с 14 мая по 10 июня — от дома № 32 на Красных Командиров до улицы Старых Большевиков;.
  • с 26 мая до 27 июня — от Старых Большевиков до дома № 72 на Красных Командиров;.
  • с 9 июня по 27 июля — от Красных Командиров, 72 до въезда на парковку в районе дома № 29 на той же улице;.
  • с 30 июня до 23 августа — от Красных Командиров, 29 до Шефской;.
  • с 30 июля до 15 сентября — от Шефской до Красных Командиров, 76.

Транспорт будет объезжать закрытые участки:

  • по улицам Войкова, Шефской, Энтузиастов, Стачек, Старых Большевиков (первый этап);.
  • по улицам Войкова, Шефской, Старых Большевиков, Энтузиастов (второй, третий, четвертый этапы);.
  • по улицам Лобкова, Донской, Кобозева, Шефской (пятый этап).

Ранее также сообщалось, что в связи с ремонтом теплосетей с 13 мая будет закрыта улица Эскадронная.

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