В Екатеринбурге закрывается движение по Красных Командиров
В Екатеринбурге с 14 мая закрывается движение по улице Красных Командиров, сообщили в мэрии.
В Екатеринбурге с 14 мая закрывается движение по улице Красных Командиров, сообщили в мэрии.
Энергетики будут ремонтировать тепломагистраль М-04, расположенную по оси этой улицы. Перекрывать ее будут в несколько этапов:
Транспорт будет объезжать закрытые участки:
Ранее также сообщалось, что в связи с ремонтом теплосетей с 13 мая будет закрыта улица Эскадронная.