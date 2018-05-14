Мэрия Екатеринбурга возвращает в повестку транспортную реформу
Завтра члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассмотрят вопрос о ходе реализации транспортной реформы.
Завтра члены комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассмотрят вопрос о ходе реализации транспортной реформы.
Предполагается, что докладчиком на заседании выступит председатель комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга Игорь Федотов. Вместе в разговоре с депутатами примут участие замы главы администрации Константин Архипов и Сергей Тушин.
Напомним, ранее администрация объявила конкурс по созданию схемы дорожного движения. Стоимость заказа — 26 млн рублей. Подрядчик должен предложить варианты обеспечения транспортной и пешеходной связанности территорий, распределения транспортных потоков по сети дорог, организации приоритетного движения общественного транспорта, увеличения числа платных парковок и штрафстоянок.
По неофициальной информации, он вновь будет актуализирован сразу после сентябрьских выборов в городскую думу.