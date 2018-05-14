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09:23 (мск), источник: Kazinform

Казахстанские пулеметы вошли в пятерку лучших в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанские пулеметы вошли в пятерку лучших в мире. Об этом заявил министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В настоящий момент стрелковые изделия нашего предприятия вошли в пятерку лучших изделий мирового уровня, это предприятие является одним из экспортных. Это пулеметы вертолетные, пулеметы танковые, кто служил, они знают», — сказал Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Мажилисе.

Министр также добавил, что в области военного судостроения на текущий момент Казахстан практически полностью покрывает свои потребности за счет отечественных предприятий.

«Если 25 лет назад в Казахстане вообще не было судостроения, то благодаря коллективу нашего Уральского предприятия мы выпустили 47 судов для Вооруженных сил, Пограничных служб и береговой охраны. Эти два наших предприятия в Уральске», — сообщил Бейбут Атамкулов.

По его словам, на стадии разработки находятся два проекта по совместному строительству судостроительной верфи непосредственно на Каспийском море с участием иностранных компаний.

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