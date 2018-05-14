Казахстанские пулеметы вошли в пятерку лучших в мире

Источник: Kazinform

«В настоящий момент стрелковые изделия нашего предприятия вошли в пятерку лучших изделий мирового уровня, это предприятие является одним из экспортных. Это пулеметы вертолетные, пулеметы танковые, кто служил, они знают», — сказал Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Мажилисе.

Министр также добавил, что в области военного судостроения на текущий момент Казахстан практически полностью покрывает свои потребности за счет отечественных предприятий.

«Если 25 лет назад в Казахстане вообще не было судостроения, то благодаря коллективу нашего Уральского предприятия мы выпустили 47 судов для Вооруженных сил, Пограничных служб и береговой охраны. Эти два наших предприятия в Уральске», — сообщил Бейбут Атамкулов.