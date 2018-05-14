Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик
Эксперты не верят в то, что правительству удастся разогнать буксующую Россию так, что она войдет в пятерку крупнейших экономик мира, как того хочет президент.
Эксперты не верят в то, что правительству удастся разогнать буксующую Россию так, что она войдет в пятерку крупнейших экономик мира, как того хочет президент.
По их мнению, в ближайшее время рост останется в пределах пары процентов. Новое правительство в ближайшие месяцы должно подготовить план действий на ближайшие шесть лет. Кабинету стоило бы смягчить «бюджетное правило», отказаться от повышения налогов и добиться снижения доли государства в экономике, считают экономисты.
Сразу после инаугурации президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем говорится, чего должна достигнуть Россия до 2024 года — в числе прочего, войти в топ-5 экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых. При этом это должно произойти при сохранении макроэкономической стабильности и инфляции не выше 4%.
О необходимости попасть в экономическую пятерку президент Владимир Путин заявлял в своем мартовском послании Федеральному собранию. Он также отмечал, что в ближайшие годы планируется увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.
Позже Дмитрий Медведев, которого Путин решил оставить
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не верят в возможность выполнения поставленных задач. В указе об этом ничего не говорится, отмечает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. По его словам, для реализации президентских целей российская экономика должна расти примерно на 5% в год.
Среднемировой рост экономики сейчас составляет 3,9%, то есть мы должны расти выше этой планки, чтобы войти в пятерку. Это значит, что мы должны расти как минимум на 4% в год, что весьма маловероятно.
В прошлом году ВВП России вырос на 1,5%, в этом году, вероятнее всего, будет еще меньше, считают эксперты.
По словам главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, прогноз по росту экономики на этот год остается в банке на уровне всего 1% в год.
Как неоднократно ранее указывала эксперт, рост инвестиций в прошлом году в строительном секторе не был подкреплен фундаментальными факторами, а связан с реализацией масштабных инвестпроектов (строительство моста через Керченский пролив, сооружение газопровода «Сила Сибири», подготовка к Чемпионату мира по футболу и пр.).
Окончание этих инвестпроектов может привести к резкому снижению притока инвестиций. А это может произойти в ближайшее время. По планам окончание строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем намечено на конец этого года. Об этом в интервью журналу «Газпром» заявил недавно зампредседателя правления холдинга Виталий Маркелов. Основная фаза строительства Керченского моста может закончиться уже в мае, когда будет пущено движение по автомобильной трассе.
По словам замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, рост экономики в размере 1,5% в прошлом году кроме крупных инфраструктурных проектов был достигнут за счет позитивных ожиданий, связанных с приходом Дональда Трампа и возможностью отмены санкций.
По мнению Кирилла Тремасова, 0,5−1% роста — это
При этом в ближайшие годы эксперты не видят предпосылок для экономического прорыва. В частности, в феврале эксперты Высшей школы экономики в «Комментариях о государстве и бизнесе» отмечали, что у них появилось даже некое «предчувствие» рецессии.
«Если ориентироваться на
По словам Владимира Тихомирова, для этого нужно провести целый ряд структурных реформ.
«Фактически это означает существенный рост инвестиций, часть которых может быть обеспечена бюджетом за счет перераспределения расходов и смягчения “бюджетного правила”, а часть — за счет частного сектора. Потребуется кардинальное улучшение инвестиционного климата, снижение роли государства в экономике и повышение эффективности госсектора», — говорит эксперт.
Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018-го.
Смягчение бюджетного правила предполагает повышение цены отсечения, например, до $45. Это дало бы дополнительный приток денег в бюджет, которые можно было бы потратить на новые цели развития.
Минфин прогнозирует более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году. Они составят 2,74 трлн рублей против запланированных ранее 527,6 млрд, говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.
При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицит федерального бюджета России в 1,2% ВВП в 2018 году. В результате в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около $60 млрд по текущему курсу).
Как считает Наталья Орлова, для увеличения экономического роста в ближайшее время необходим план, каким образом оживлять экономическую активность и привлечь больше инвестиций. По словам Кирилла Тремасова, отдельные KPI по доле частных инвестиций от ВВП можно было бы вписать в указ.
Правительство должно наметить основные направления своей деятельности к 1 октября этого года. Возможно, там будут более подробно прописаны меры, которые позволят стимулировать экономический рост. Но велика вероятность того, что чиновники вновь обойдутся общими словами.