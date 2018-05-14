Почему Россия не войдет в пятерку крупнейших экономик

Источник: РИА "Новости"

По их мнению, в ближайшее время рост останется в пределах пары процентов. Новое правительство в ближайшие месяцы должно подготовить план действий на ближайшие шесть лет. Кабинету стоило бы смягчить «бюджетное правило», отказаться от повышения налогов и добиться снижения доли государства в экономике, считают экономисты.

Сразу после инаугурации президент Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем говорится, чего должна достигнуть Россия до 2024 года — в числе прочего, войти в топ-5 экономик мира, обеспечив темпы экономического роста выше мировых. При этом это должно произойти при сохранении макроэкономической стабильности и инфляции не выше 4%.

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О необходимости попасть в экономическую пятерку президент Владимир Путин заявлял в своем мартовском послании Федеральному собранию. Он также отмечал, что в ближайшие годы планируется увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.

Позже Дмитрий Медведев, которого Путин решил оставить премьер-министром, сообщил депутатам, что на исполнение планов президента потребуется 25 триллионов рублей, из которых надо найти не менее 8 триллионов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не верят в возможность выполнения поставленных задач. В указе об этом ничего не говорится, отмечает главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров. По его словам, для реализации президентских целей российская экономика должна расти примерно на 5% в год.

Среднемировой рост экономики сейчас составляет 3,9%, то есть мы должны расти выше этой планки, чтобы войти в пятерку. Это значит, что мы должны расти как минимум на 4% в год, что весьма маловероятно. Кирилл Тремасов директор аналитического департамента компании Локо-Инвест

В прошлом году ВВП России вырос на 1,5%, в этом году, вероятнее всего, будет еще меньше, считают эксперты.

По словам главного экономиста «Альфа-банка» Натальи Орловой, прогноз по росту экономики на этот год остается в банке на уровне всего 1% в год.

Как неоднократно ранее указывала эксперт, рост инвестиций в прошлом году в строительном секторе не был подкреплен фундаментальными факторами, а связан с реализацией масштабных инвестпроектов (строительство моста через Керченский пролив, сооружение газопровода «Сила Сибири», подготовка к Чемпионату мира по футболу и пр.).

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Окончание этих инвестпроектов может привести к резкому снижению притока инвестиций. А это может произойти в ближайшее время. По планам окончание строительство газопровода «Сила Сибири» до границы с Китаем намечено на конец этого года. Об этом в интервью журналу «Газпром» заявил недавно зампредседателя правления холдинга Виталий Маркелов. Основная фаза строительства Керченского моста может закончиться уже в мае, когда будет пущено движение по автомобильной трассе.

По словам замдиректора института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» Валерия Миронова, рост экономики в размере 1,5% в прошлом году кроме крупных инфраструктурных проектов был достигнут за счет позитивных ожиданий, связанных с приходом Дональда Трампа и возможностью отмены санкций.

В этом году, очевидно, что позитивные ожидания не оправдались, и рост экономики может быть 0,5%, прогнозирует Миронов.

По мнению Кирилла Тремасова, 0,5−1% роста — это все-таки заниженные оценки. Скорее всего, экономика вырастет на 1−1,5%.

При этом в ближайшие годы эксперты не видят предпосылок для экономического прорыва. В частности, в феврале эксперты Высшей школы экономики в «Комментариях о государстве и бизнесе» отмечали, что у них появилось даже некое «предчувствие» рецессии.

«Если ориентироваться на консенсус-прогноз, теперь 2-процентный рост не просматривается даже в перспективе ближайших семи лет. Это означает, что позиции России в глобальном экономическом “табеле о рангах” будут последовательно ухудшаться в течение достаточно долгого времени», — писал заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики НИУ «Высшая школа экономики» Сергей Смирнов.

Хотя шансов до 2024 года войти в пятерку экономик мира у России мало, однако в ближайшее время все же можно предпринять ряд мер, которые помогли бы подстегнуть экономический рост.

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По словам Владимира Тихомирова, для этого нужно провести целый ряд структурных реформ.

«Фактически это означает существенный рост инвестиций, часть которых может быть обеспечена бюджетом за счет перераспределения расходов и смягчения “бюджетного правила”, а часть — за счет частного сектора. Потребуется кардинальное улучшение инвестиционного климата, снижение роли государства в экономике и повышение эффективности госсектора», — говорит эксперт.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться в резервы. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018-го.

Смягчение бюджетного правила предполагает повышение цены отсечения, например, до $45. Это дало бы дополнительный приток денег в бюджет, которые можно было бы потратить на новые цели развития.

Впрочем, по словам Кирилла Тремасова, согласно текущей концепции экономического роста, смягчение бюджетного правила не предвидится, продолжает господствовать концепция «копить» деньги в ФНБ.

Минфин прогнозирует более чем пятикратный рост дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2018 году. Они составят 2,74 трлн рублей против запланированных ранее 527,6 млрд, говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

При текущих ценах на нефть Минэкономразвития ожидает профицит федерального бюджета России в 1,2% ВВП в 2018 году. В результате в Фонд национального благосостояния может быть направлено 3,5 трлн рублей (около $60 млрд по текущему курсу).

По словам Тремасова, повышение налогов (введения налога с продаж, рост ставки НДФЛ, отмена льгот по НДС) также не очень вяжется с экономическим ростом. Впрочем, по поводу НДФЛ Дмитрий Медведев 8 мая в Госдуме заявил, что «в настоящий момент никаких решений по изменению ставки правительством не готовится».

Как считает Наталья Орлова, для увеличения экономического роста в ближайшее время необходим план, каким образом оживлять экономическую активность и привлечь больше инвестиций. По словам Кирилла Тремасова, отдельные KPI по доле частных инвестиций от ВВП можно было бы вписать в указ.

Для того, чтобы стимулировать рост экономики, нужно принять развернутую программу по поддержке экспорта, считает в свою очередь Валерий Миронов. Если не получается договориться с европейскими партнерами, возможно, нужно пытаться договориться с партнерами азиатскими или латиноамериканскими, добавляет эксперт.