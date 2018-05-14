Опубликованы доходы ректора омского автодорожного университета Жигадло

Он задекларировал доходы в 2,4 раза выше, чем по данным за 2016 год, — 2,6 миллиона рублей.

Дело в том, что руководить вузом Александр Жигадло начал в сентябре 2016 года, до этого работал заведующим кафедрой «Инженерная педагогика».

Ректор также указал в собственности четыре земельных участка, дом в 385,7 квадратных метра, две квартиры в 57 и 59,8 квадрата, нежилое строение площадью 128,8 квадратов и 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение площадью 50 квадратных метров.

Автопарк Александра Жигадло состоит из автомобиля Nissan Note; «УАЗ-452», нежно именуемый в народе «буханкой», катер ТБС-20 и бортовой прицеп.

Его супруга указала нулевой доход за 2017 год. Ей принадлежат квартира площадью 72,3 квадратных метра, 1/3 нежилого помещения площадью 50 квадратов и легковой автомобиль Lexus LX 470.

Отметим, что самый приличный доход по итогам 2017 года задекларировал ректор Омского государственного технического университета Анатолий Косых, 5,5 миллиона рублей.