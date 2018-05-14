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10:44 (мск), источник: СуперОмск

Опубликованы доходы ректора омского автодорожного университета Жигадло

Оглашены доходы ректора Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Александра Жигадло за 2017 год.

Он задекларировал доходы в 2,4 раза выше, чем по данным за 2016 год, — 2,6 миллиона рублей.

Дело в том, что руководить вузом Александр Жигадло начал в сентябре 2016 года, до этого работал заведующим кафедрой «Инженерная педагогика».

Ректор также указал в собственности четыре земельных участка, дом в 385,7 квадратных метра, две квартиры в 57 и 59,8 квадрата, нежилое строение площадью 128,8 квадратов и 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение площадью 50 квадратных метров.

Автопарк Александра Жигадло состоит из автомобиля Nissan Note; «УАЗ-452», нежно именуемый в народе «буханкой», катер ТБС-20 и бортовой прицеп.

Его супруга указала нулевой доход за 2017 год. Ей принадлежат квартира площадью 72,3 квадратных метра, 1/3 нежилого помещения площадью 50 квадратов и легковой автомобиль Lexus LX 470.

Отметим, что самый приличный доход по итогам 2017 года задекларировал ректор Омского государственного технического университета Анатолий Косых, 5,5 миллиона рублей.

Ректор омского государственного университета Алексей Якуб задекларировал 2,7 миллиона рублей. Доход и.о. ректора ОмГПУ Геннадия Косякова, на днях написавшего заявление об уходе, составил 2,5 миллиона рублей.

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