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10:52 (мск), источник: ТАСС

Дворковича выдвинули кандидатом в совет директоров РЖД

В список кандидатур также вошли бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть 13 кандидатов в совет директоров РЖД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список кандидатур вошли в том числе Аркадий Дворкович, являющийся председателем действующего совета директоров РЖД, а также бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

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