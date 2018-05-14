Дворковича выдвинули кандидатом в совет директоров РЖД

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть 13 кандидатов в совет директоров РЖД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В список кандидатур вошли в том числе Аркадий Дворкович, являющийся председателем действующего совета директоров РЖД, а также бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.