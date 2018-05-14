Дворковича выдвинули кандидатом в совет директоров РЖД
В список кандидатур также вошли бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.
В список кандидатур также вошли бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/.
В список кандидатур вошли в том числе Аркадий Дворкович, являющийся председателем действующего совета директоров РЖД, а также бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.
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